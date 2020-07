Viitorul - Dinamo, LIVE TEXT de la 20:00 | Victoria, singura optiune valabila pentru Dinamo! 'Cainii', obligati sa castige pentru a scapa de ultimele locuri din clasament

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Viitorul si Dinamo din etapa 7 a playout-ului pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dinamo este obligata sa castige in deplasarea de la Ovidiu pentru a scapa de ultimele locuri din clasamentul playout-ului. Cu 3 infrangeri consecutive de la restartul campionatului, meciul de astazi ar putea fi decisiv pentru Adrian Mihalcea.

De cealalta parte, Viitorul lui Gica Hagi vine dupa remiza cu Sepsi, iar in primele 6 etape de la restartul sezonului a suferit o singura infrangere, in deplasarea de la Chindia.

Viitorul este pe primul loc in clasamentul playout-ului cu 31 de puncte, in timp ce Dinamo este in capatul opus, pe ultimul loc, cu 17 punte. Insa, 'cainii' au doua meciuri restante.

La ultima intalnire dintre cele doua, Dinamo s-a impus cu 3-2.

Echipele probabile:

Viitorul: Tordai - Dussaut, Iacob, V. Ghita, De Nooijer - A. Ciobanu, M. Dulca, Vl. Achim - G. Ganea, G. Iancu, Rivaldinho

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Skovajsa - I. Serban, A. Rauta - Sorescu, Fabbrini, Moldoveanu - Montini