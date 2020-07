BREAKING NEWS! In PLINA CRIZA, Dinamo a pierdut un jucator! Oficialii clubului au anuntat despartirea de Filip

Ioan Filip nu mai este jucatorul lui Dinamo Bucuresti.

Ultima zi de contract a fotbalistului roman a fost pe 30 iunie, iar conducerea clubului nu a dorit sa ii prelungeasca intelegerea.

Echipa din Stefan cel Mare a anuntat despartirea de Filip pe pagina de Facebook a clubului.

"OFICIAL. Multumim, Ioan Filip!

30 iunie 2020 a fost ultima zi contractuala la Dinamo Bucuresti pentru mijlocasul Ioan Filip, a anuntat conducerea executiva a clubului din Stefan cel Mare.

La Dinamo din luna decembrie a anului 2018, Ioan Filip (31 de ani) a adunat 39 de meciuri in Liga 1 și 4 jocuri in Cupa Romaniei pentru Dinamo, marcand un gol in tricoul alb-rosu, toamna trecuta, in victoria cu FC Viitorul, scor 3-2 pe teren propriu.

Clubul din Stefan cel Mare ii transmite lui Ioan Filip, prin intermediul site-ului oficial, mult succes in cariera", a fost anuntul clubului.

In ultimul meci pentru "caini", contra lui Voluntari, scor 0-1, Filip a fost eliminat dupa a incasat doua cartonase galbene. In total, mijlocasul roman a adunat 43 de partide in tricoul lui Dinamo.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFCDinamoOfficial%2Fposts%2F3042943942426480&width=500" width="500" height="607" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>