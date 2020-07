VIDEO | Suporterii au luat cu ASALT hotelul dinamovistilor de la Constanta! Imagini IMPRESIONANTE inaintea duelului cu Viitorul

Dinamo o intalneste joi, de la 20:00, pe Viitorul, in playout-ul Ligii 1.

"Cainii" au nevoie de un succes la Constanta ca de aer. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea este pe ultimul loc in playout si are mari emotii in ceea ce priveste retrogradarea.

Suporterii continua sa fie alaturi de echipa, in ciuda rezultatelor dezastruoase, si au mers la Constanta pentru a le fi alaturi jucatorilor.

Aproximativ 100 de fani s-au deplasat in aceasta seara la hotelul unde sunt cazati jucatorii si au cantat mai multe cantece incurajatoare.

Fotbalistii au iesit din hotel si au stat in fata fanilor, iar apoi au purtat cateva discutii cu acestia.

Fanii 'cainilor' fac tot posibilul pentru a-i motiva pe jucatori inaintea duelului cu liderul din playout.

Dinamo are 17 puncte in clasament si este pe ultimul loc, la 14 puncte distanta de Viitorul.