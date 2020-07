Refuza SUB ORICE forma sa se intoarca la Dinamo! 'Killer-ul' Gheorghe nu vrea sa auda de clauza prin care 'cainii' il pot lua inapoi 

Dinamo a ajuns sa regrete ca l-a cedat pe gratis pe Ion Gheorghe, iar acum 'cainii' vor sa il aduca inapoi.

Fotbalistul a fost transferat la Voluntari in 2018, liber de contract, dupa ce oficialii lui Dinamo nu i-au dat nicio sansa. Cu toate astea, in contractul jucatorului exista o clauza pe care Dinamo a activat-o prin care il pot aduce inapoi daca achita 50 000 de euro.

Jucatorul care a inscris impotriva fostei echipe a vorbit despre posibilitatea de a reveni in Stefan cel Mare si a declarat ca nu are nicio intentie sa faca asta, mai ales in circumstantele actuale ale clubului.

"Am primit un telefon de la domnul Balanescu, dar cei de acolo, de la Voluntari, nu stiu nimic. In contractul meu exista clauza de 50.000 de euro, numai cu conditia ca eu sa vreau sa ma intorc inapoi. Daca nu mi-am dorit sa ma intorc in vara, acum in ce situatie e, chiar daca imi pare rau de ei, nu imi doresc. Sa pleci din primele locuri din play-out, la ultimul loc, doar pentru bani, nu merita in momentul de fata. Sansele sa ma intorc sunt foarte mici”, a declarat Ion Gheorghe la ProSport.