Pierde Dinamo inca un jucator?! Fotbalistul care ar putea avea marile cluburi la picioare: "Poate pleca in orice campionat din Europa daca face asta!"

Problemele uriase de la Dinamo ar putea face jucatorii sa isi doreasca sa plece de la club.

"Cainii" incearca sa evite retrogradarea, insa rezultatele de pana acum nu le sunt favorabile. In plus, situatia clubului ramane in continuare incerta, Negoita nu a gasit un investitor care sa cumpere pachetul majoritar de actiuni de la el si asteapta ca fanii sa preia clubul.

Dinamo a anuntat despartirea de Ioan Filip, dupa ce i-a expirat contractul, dar tinand cont de situatia clubului, mai multi jucatori ar putea apela la aceasta optiune.

Invitat in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", Valeriu Iftime, patronul lui Botosani a vorbit despre Diego Fabbrini, unul dintre jucatorii importanti din vestiarul lui Dinamo si a marturisit ca atacantul ar putea juca la cluburile mari ale Europei, daca ar merge un an la Botosani.

"Fabbrini este un jucator exceptional. Daca vine la noi si joaca un an poate pleca in orice campionat din Europa!", a spus Valeriu Iftime la PRO X.