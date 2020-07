Cornel Dinu, nou ATAC la adresa lui Dinamo! L-a facut praf pe fostul medic al 'cainilor': "Cand profesionistii nu mai sunt la Dinamo, sobolanii fura si stau pe masa"

Cornel Dinu a comentat evenimentele din interiorul clubului povestite de fostul medic al "cainilor", Adrian Motoaca.

Motoaca a declarat ca Mihai Popescu era cel mai indiscliplinat din echipa, iar in catonament, fotbalistii jucau poker pe sume care depaseau sute de euoro. Mai mult de atat, jucatorii dadeau petreceri unde se consumau cantitati mari de alcool.

"Tot ce se spune in ultimul timp are un sambure de adevar. Tot ce a spus baiatul ala, despre care stiti ca a fost medic la Dinamo, este o blasfemie. Pentru ca daca esti medic, chiar daca ai fost la fara frecventa, nu mai zic cine te-a adus ca e alta discutie, ai jurat, asa spune Jurămantul lui Hipocrate. Adica nu spui nimic de ce se intampla cu pacientul tau, cu suferintele. Cand profesionistii nu mai sunt la Dinamo, sobolanii fura si stau pe masa. Baiatul asta a fost propus de cineva si chiorul care este imparat in tara orbilor de la Dinamo l-a promovat pe baiatul asta. El nu avea voie sa vorbeasca de indisciplina si de glume atata timp cat el ii desumfla cauciucurile lui Straton, se punea el piedica sa cada Straton.

Cand vezi asemenea lucruri, pleci de la Hipocrate, de la probitate morala, profesionala. Tot ce spune el are un mic sambure de adevar, se poate, dar in niciun caz de maniera in care a spus el. Scoateti-l de la categoria doctori. Nu stiu ce a cautat acolo. Stiu ce a cautat, dar mi-e mila sa mai spun", a declarat fostul antrenor de la Dinamo pentru TelekomSport.

Fostul medic din Stefan cel Mare a povestit ca fundasul cainilor, Mihai Popescu, este cel care provoaca majoritatea problemelor in interiorul clubului.

"Nimeni nu spune ce se intampla cu adevarat la Saftica, unde Popescu e mistocarul grupului si impreuna cu inca vreo trei baieti fac acolo cam ce vor. El se ocupa de atmosfera grupului. Trage pantalonii jos, pune piedici la antrenamente, toarna galeti cu apa peste staff-ul medical, chestii jenante", a a spus Adrian Matoaca pentru Gazeta.