Ionel Danciulescu si-a decis viitorul intr-o zi foarte importanta pentru Dinamo! Ce urmeaza pentru fostul fotbalist

Din articol Academia de copii si juniori a lui Dinamo a ramas fara sef

Inaintea meciului cu Viitorul, Ionel Danciulescu a luat o hotarare importanta.

Contractul sau expira pe 30 iunie, iar oficialii clubului au incercat sa obtina o prelungire cel putin pana la finalul acestui sezon. Directorul sportiv al lui Dinamo a decis sa ramana la echipa pentru inca un an.

Ionel Danciulescu este unul dintre jucatorii legendari ai lui Dinamo, el impunandu-se in Liga 1 drept al doilea cel mai bun marcator din istorie, cu 214 goluri.

El va continua acum in staff-ul lui Dinamo, respectand dorinta suporterilor din programul DDB, si va merge cu echipa la Ovidiu, pentru meciul cu Viitorul lui Hagi.

In alta ordine de idei, clubul din Stefan cel Mare s-a despartit astazi de seful Academiei de copii si juniori, Gabi Raduta. "A fost ultima mea zi la Dinamo. Mi-am propus sa nu mai scot o vorba despre acest club, nici de bine, nici de rau. Consider ca am avut 8 ani frumosi la aceasta echipa.

Ii multumesc lui Negoita pentru ce-a facut pentru noi, cei de la Academie. Cand am plecat de la club. nu mi-a multumit nimeni, dar eu le multumesc lor. Urmeaza o alta etapa in viaaa mea. Am doua oferte si ramane sa ma decid", a declarat acesta pentru GSP.