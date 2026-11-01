Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

FCSB a pierdut meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 0-1, partidă din runda a doua a Grupei C, care s-a jucat pe terenul echipei din Liga 2.
Roș-albaștrii au folosit în mare parte jucători care au evoluat puține minute în acest sezon, dar aceștia nu au conformat.
Soluția pentru Gigi Becali la FCSB: „Ar fi trebuit să îl ia pe Pițurcă”
Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de jocul echipei sale, chiar dacă Laurențiu Reghecampf are trei victorii din patru meciuri pe banca lui FCSB și un record perfect în Superliga de când a preluat-o pe FCSB.
Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a explicat de ce jocul lui Laurențiu Reghecampf nu este încă la nivelul dorit de Gigi Becali.
Fostul fotbalist de la Steaua este de părere că antrenorul venit în locul lui Marius Baciu are un stil de joc diferit față de ce își dorește patronul lui FCSB.
Pentru jocul de pase pe care îl vrea Gigi Becali, Nana Falemi crede că ar fi fost mai potrivit Victor Pițurcă, dar are încredere că după câteva luni echipa bucureșteană va arăta mult mai bine.
„Echipa are nevoie de câteva luni, ca să acumuleze încărcătură și să crească nivelul de disciplină la echipă. Încă este devreme să fie o schimbare, poți să spui că jucătorii sunt mai agresivi și atunci când pierd mingea își câștigă duelurile mai clar, dar și aici este nevoie de timp, plus că eu zic că de abia după vreo două-trei luni o să înceapă să se vadă ceva concret, pentru că o să apuce să acumuleze.
Nu poți să vii și să le pui sala de forță în spate și să se vadă imediat, durează puțin, cert este că durează mai mult să creezi un joc elaborat. Dacă Gigi voia un joc elaborat ar fi trebuit să îl ia pe Pițurcă, pentru că asta face el, un joc super elaborat de pase. Acolo îți trebuie jucători și îți trebuie timp, dacă ai un grup nou îți trebuie cam șase luni să creezi un joc elaborat de pase.
Pe când, ca să faci un joc de forță, cu jucătorii pe care îi are Steaua (n.r. FCSB), care sunt jucători buni, talentați, îmi plac, durează mai puțin și nu contează atât de mult relațiile de joc sudate pentru campionatul nostru, dacă ești mai puternic și ai și talent câștigi”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.
FCSB se află pe locul șase în Superliga cu 21 de puncte adunate în 13 partide și se află la nouă puncte de liderul Dinamo.
Următorul meci al „roș-albaștrilor” va fi împotriva lui ”U” Cluj în deplasare, luni, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.