Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

FCSB a pierdut meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 0-1, partidă din runda a doua a Grupei C, care s-a jucat pe terenul echipei din Liga 2.

Roș-albaștrii au folosit în mare parte jucători care au evoluat puține minute în acest sezon, dar aceștia nu au conformat.

Soluția pentru Gigi Becali la FCSB: „Ar fi trebuit să îl ia pe Pițurcă”

Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de jocul echipei sale, chiar dacă Laurențiu Reghecampf are trei victorii din patru meciuri pe banca lui FCSB și un record perfect în Superliga de când a preluat-o pe FCSB.

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a explicat de ce jocul lui Laurențiu Reghecampf nu este încă la nivelul dorit de Gigi Becali.

Fostul fotbalist de la Steaua este de părere că antrenorul venit în locul lui Marius Baciu are un stil de joc diferit față de ce își dorește patronul lui FCSB.

Pentru jocul de pase pe care îl vrea Gigi Becali, Nana Falemi crede că ar fi fost mai potrivit Victor Pițurcă, dar are încredere că după câteva luni echipa bucureșteană va arăta mult mai bine.