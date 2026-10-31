Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Daniel Pancu și Diana Șucu au ajuns într-un schimb de replici indirect, după ce antrenorul l-a criticat pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu.

Tehnicianul a mizat pe tânărul fotbalist încă din primul minut, dar l-a schimbat la pauză. La finalul partidei, Pancu a lăsat de înțeles că Andrei Șucu nu are încă maturitatea necesară pentru a înțelege toate automatismele de joc.

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel

Reacția nu a rămas fără ecou. Diana Șucu, mama jucătorului și soția acționarului majoritar al Rapidului, a publicat pe Instagram un mesaj în care a apărat dreptul fiului său de a primi o șansă și a cerut mai multă răbdare din partea celor din jur.

„A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?”, a scris Diana Șucu, într-un mesaj construit în jurul unei metafore despre două torturi. Postarea a fost ștearsă după câteva ore.

Antrenorul Rapidului nu a lăsat mesajul fără răspuns. Pancu a publicat, la rândul său, un citat atribuit filosofului Aristotel, prin care a transmis un mesaj despre criticile primite: „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic”.