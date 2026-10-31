Antrenorul lui Dinamo a oferit o veste bună înainte de meciul cu UTA Arad. Alexandru Musi (22 de ani) a revenit sub comanda sa la antrenamente, după ce a fost indisponibil în ultimele săpătmâni din cauza unei accidentări.

Musi era în vizorul lui Gică Hagi pentru convocarea la echipa națională înainte de meciurile de la începutul lunii octombrie, dar a pierdut șansa din cauza accidentării.

Jucătorul lui Dinamo a suferit o leziune la meniscul stâng și a fost nevoit să se opereze. A urmat o perioadă de recuperare, iar apoi antrenamente individuale, astfel că acum este din nou apt de joc.

Nuno Campos a anunțat revenirea lui Musi la antrenamentele lui Dinamo

„Înainte de a începe să vorbim despre meci, vreau să vă dau câteva știri, pentru că știu că vă plac. Musi s-a întors la antrenamente, știți că a fost pe lista preliminară a naționalei. E foarte bine să-l avem din nou înapoi.

(n.r. - Va fi titular cu UTA?) În primul rând, jucătorii nu știu încă dacă vor juca. Nu pot spune acum, aici, dacă va juca sau nu. Va fi o opțiune pentru noi, cu siguranță.

Vom vedea cum va fi cu Musi. Trebuie să fim o echipă, asta e cel mai important. Putem fi mai puternici dacă facem asta. Toți jucătorii sunt motivați pentru acest joc. Cred că suntem pregătiți pentru un joc greu.

Va fi un meci greu cu UTA. Ei sunt motivați, au câștigat ultimele două meciuri din Liga 1, sunt o echipă foarte bună din punct de vedere defensiv și sunt compacți atunci când atacă.

Trebuie să pregătim acest meci bine, să intrăm concentrați, trebuie să fim atenți, să profităm de spații, să fim pregătiți și pentru momentul când vom pierde mingea. Adrian Mihalcea e un antrenor bun, a arătat deja prin felul în care joacă echipa lui. E o legendă a clubului, e frumos să-l primim pe teren propriu”, a spus Nuno Campos, la flash-interviu.

Cristi Pulhac: ”Îmi e frică de meciul cu UTA Arad!”

Dinamo se va înfrunta duminică seară cu UTA Arad, în etapa 14 din Superliga României, iar Cristi Pulhac a mărturisit că este îngrijorat pentru formația pregătită de Nuno Campos.

Motivul? Fostul dinamovist crede că UTA Arad este o echipă imprevizibilă și poate oricând să reușească o surpriză împotriva oricărui adversar. În prima parte a sezonului, arădenii reușeau o victorie uriașă în fața lui FCSB, scor 3-1, în deplasare.

”Dinamo merge bine, vine după o victorie categorică în fața Chindiei, o echipă de Liga 2 care trage la promovare, care are cel mai bun lot din Liga 2, versus FCSB, care joacă la Bistrița, o echipă fără obiectiv, de mijlocul clasamentului, care nu are nici drept de promovare. Oricum, îmi e frică de meciul ăsta, pentru că UTA este o echipă imprevizibilă”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.