E OUT de la FCSB! Jucătorul și-a decis deja viitorul

Aventura lui Arnold Garita (31 de ani) la gruparea roș-albastră se va încheia la finalul lunii decembrie, când îi expiră angajamentul. Conducerea clubului a hotărât să nu îi prelungească înțelegerea scadentă în pauza de iarnă, deși avea opțiunea de a-l păstra fără costuri suplimentare de transfer.

Pus în fața despărțirii de FCSB, atacantul și-a stabilit deja următoarea destinație. Fotbalistul nu ia în calcul rămânerea în campionatul intern și vizează o plecare din România la începutul anului 2027.

Vârful are două oferte concrete din eșalonul secund al Chinei și își dorește să revină în fotbalul asiatic. Jucătorul a rămas cu o impresie bună după perioada petrecută anterior în această țară, unde a evoluat pentru formația Shenzhen Juniors, iar cluburile locale continuă să îl aprecieze.