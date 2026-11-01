E OUT de la FCSB! Jucătorul și-a decis deja viitorul

E OUT de la FCSB! Jucătorul și-a decis deja viitorul Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Jucătorul de 700.00 de euro nu va mai continua la FCSB din iarnă.

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Aventura lui Arnold Garita (31 de ani) la gruparea roș-albastră se va încheia la finalul lunii decembrie, când îi expiră angajamentul. Conducerea clubului a hotărât să nu îi prelungească înțelegerea scadentă în pauza de iarnă, deși avea opțiunea de a-l păstra fără costuri suplimentare de transfer.

Pus în fața despărțirii de FCSB, atacantul și-a stabilit deja următoarea destinație. Fotbalistul nu ia în calcul rămânerea în campionatul intern și vizează o plecare din România la începutul anului 2027.

Vârful are două oferte concrete din eșalonul secund al Chinei și își dorește să revină în fotbalul asiatic. Jucătorul a rămas cu o impresie bună după perioada petrecută anterior în această țară, unde a evoluat pentru formația Shenzhen Juniors, iar cluburile locale continuă să îl aprecieze.

  • Garita beer sheva 73
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Bilanțul lui Arnold Garita în tricoul roș-albastru

Fotbalistul a sosit la FCSB în vara anului 2026, însă nu a reușit să se impună în primul unsprezece. De-a lungul șederii sale, a adunat nouă prezențe, strângând 548 de minute pe teren, perioadă în care a reușit să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

Situația sportivă a lui Garita a fost complicată recent de o problemă medicală suferită în victoria împotriva celor de la Rapid, scor 4-1. Atacantul a acuzat o accidentare la genunchi în prima repriză și a fost înlocuit înainte de pauză.

În urma acestei lovituri, vârful va fi indisponibil aproape până în momentul plecării de la club. În prezent, Arnold Garita este evaluat la 700.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.

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