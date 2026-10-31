„Săracul!” Gigi Becali, nemilos cu un titular de la FCSB

„Săracul!” Gigi Becali, nemilos cu un titular de la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali l-a criticat din nou pe Aymen Boutoutaou după înfrângerea cu Gloria Bistrița, scor 0-1, din etapa a doua a Cupei României, și a dezvăluit salariul atacantului.

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Din articol

Eșecul de la Bistrița a pus capăt unei serii de trei victorii consecutive obținute de FCSB sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. Dacă după succesul contra lui Rapid patronul clubului a zis despre jucătorul algerian că „și-a scos banii”, prestația din Cupă l-a determinat pe omul de afaceri să își schimbe discursul, susținând că acesta nu este fotbalist.

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Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Boutoutaou
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Gigi Becali a taxat atitudinea lui Aymen Boutoutaou

Finanțatorul roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de modul în care atacantul gestionează fazele de joc și de faptul că întârzie pasele către coechipieri.

„Boutoutaou, săracul, ce să zică? «Eu am dat două goluri… Acum nu mai joc fotbal». Normal că e de atitudine! Dacă mingea e la mine și am soluții de pasă, nu una, ci trei soluții de pasă… Mă învârt în loc cu mingea. Nu e în regulă! Înseamnă că i-a intrat în reflex învârteala asta în loc”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Aymen Boutoutaou a fost transferat în vară de la formația franceză de ligă secundă Sochaux, în schimbul sumei de 1,35 milioane de euro. Cotat în prezent la 800.000 de euro, atacantul a strâns 14 partide, patru goluri și o pasă decisivă în tricoul bucureștenilor.

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