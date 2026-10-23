EXCLUSIV Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect” Superliga
Ovidiu Neacșu
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Gigi Becali i-a criticat jocul echipei lui Laurențiu Reghecampf după partida cu FC Voluntari. 

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FCSBGigi BecaliNana FalemiLaurentiu Reghecampf
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FCSB a câștigat al doilea meci consecutiv de când a preluat Laurențiu Reghecampf echipa, după ce s-a impus în deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1.

Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Stoian în minutul 85, după ce ulterior înscriseseră Garita (FCSB) și Guțea (FC Voluntari).

Nana Falemi nu îi dă dreptate lui Gigi Becali: „Nu este corect când spune asta”

După meciul cu ilfovenii, Gigi Becali a spus că nu este mulțumit de felul în care a jucat echipa sa, chiar dacă a câștigat.

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a spus în exclusivitate că Gigi Becali a greșit dacă l-a adus pe Laurențiu Reghecampf pentru un joc elaborat de pase.

Fostul jucător de la Steaua i-a luat apărarea noului tehnician de la FCSB și explicat de ce este prea devreme pentru astfel de concluzii.

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„Reghe a preluat un grup nou la FCSB și lucrează de scurt timp, astfel că pentru el și pentru echipă era importantă victoria, în condițiile în care i-a și forțat pe jucători în antrenamente.

Gigi nu este corect când spune că nu a văzut posesie, că nu i-a plăcut jocul, am văzut ce a zis imediat după meci. Ideea este în felul următor, Reghe este cunoscut pentru faptul că el nu face un joc de posesie, el face un joc de forță, el câștigă prin forță, prin viteză de joc, prin agresivitate, prin presiunea pe care o pune pe echipa adversă și golurile ies ca urmare a faptului că cedează echipa adversă. Dacă adversarii cedează în partea dreaptă pe acolo ia golul, dacă cedează în partea stângă la fel, nu e că face un joc elaborat de pase și te face șah-mat. 

Gigi nu l-a adus pe Reghe pentru posesie, l-a adus pe Reghe ca să câștige, el îți câștigă jocurile”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf și sunt la 11 puncte de liderul Dinamo.

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