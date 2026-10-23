FCSB a câștigat al doilea meci consecutiv de când a preluat Laurențiu Reghecampf echipa, după ce s-a impus în deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1.

Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Stoian în minutul 85, după ce ulterior înscriseseră Garita (FCSB) și Guțea (FC Voluntari).

Nana Falemi nu îi dă dreptate lui Gigi Becali: „Nu este corect când spune asta”

După meciul cu ilfovenii, Gigi Becali a spus că nu este mulțumit de felul în care a jucat echipa sa, chiar dacă a câștigat.

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a spus în exclusivitate că Gigi Becali a greșit dacă l-a adus pe Laurențiu Reghecampf pentru un joc elaborat de pase.

Fostul jucător de la Steaua i-a luat apărarea noului tehnician de la FCSB și explicat de ce este prea devreme pentru astfel de concluzii.