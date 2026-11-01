Derby della Madonnina a avut loc sâmbătă seară, de la 21:45, în etapa cu numărul zece din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, ”diavolii” au bifat toate cele trei puncte.

Inter nu a mai câștigat cu AC Milan din aprilie 2024, când se impunea în campionat cu 2-1. Au urmat de atunci șase înfrângeri pentru ”nerazzurri”, incluzând eșecul de sâmbătă, și trei rezultate de egalitate.

”Șocant!” Italienii au găsit vinovatul după ce Chivu a pierdut derbiul cu AC Milan

Pentru cum a pregătit meciul, Cristi Chivu a fost notat cu 5 de publicația italiană TuttoMercatoWeb, care a ținut să puncteze faptul că Inter a avut o evoluție ”șocantă” pe ”Giuseppe Meazza”.

”A abordat meciul cu o evoluție șocantă. 'Nerazzurrii' și-au confirmat tendința îngrijorătoare de a fi în dezavantaj devreme. Golul lui Bastoni la mijlocul primei reprize a sugerat o revenire 'obișnuită', dar lovitura liberă a lui Moreira a redus diferența la două la pauză.

Chivu a decis să nu facă nicio schimbare pentru mult timp, apoi i-a scos de pe teren pe cei doi atacanți cu șapte minute rămase din timpul regulamentar: fie au existat motive fizice, fie a fost o decizie cu adevărat de neînțeles”, a scris TMW.

Toate cele patru goluri au fost înscrise în prima repriză: Christian Pulisic, Adrien Rabiot și Diego Moreira au marcat pentru AC Milan, în timp ce Alessandro Bastoni a făcut-o pentru Inter.

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