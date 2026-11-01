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”Pleacă Șumudică dacă CFR va fi depunctată?” Răspuns tranșant în direct la Matinalul VOYO SPORT LIVE
La Matinalul VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, Robert Niță a fost întrebat dacă crede că Șumudică va arunca prosopul în cazul unei depunctări. Fostul rapidist înțelege decizia antrenorului, dar spune că vestiarul este cel care îl poate întoarce din drum în speța prezentată.
”(n.r. Crezi că va pleca de la CFR Cluj dacă va fi depunctată?) Din punct de vedere sportiv, are dreptate. El a pregătit meciurile, jucătorii au alergat, s-au bătut pe teren, au câștigat puncte. În momentul în care muncești pentru ceva și vine o comisie care îți ia ceva, nu ești confortabil. Dar, cred că vestiarul ar avea puterea să-l întoarcă pe Șumudică, indiferent de cât de hotărât va fi el. Pe de altă parte, vedem discuțiile care sunt, că așa e regulamentul, când ajungi în play-off și ți se înjumătățesc punctele. Și sunt mulți, în special cei de pe primul loc, care spun că au muncit, cei de pe celelalte locuri sunt bucuroși. Aici, e diferit. E de urmărit ce se va întâmpla acolo, dar nu îmi doresc ca CFR Cluj să ajungă în situația de a dispărea”, a spus Robert Niță.
De asemenea, Niță a fost întrebat și ce părere are despre subiectul falimentului la CFR Cluj, club care se află în insolvență. Invitatul lui Cristi Pintea de la Matinalul VOYO SPORT LIVE își dorește ca ardelenii să treacă peste situația tensionată.
”(n.r. Crezi că această agonie în care se zbate CFR se poate termina bine pentru fanii ei? Sau ajunge la faliment?) Mi-aș dori pentru fotbalul românesc ca cei de acolo să găsească soluții. Vorbim de o echipă importantă, a câștigat trofee, a jucat în cupele europene. Cred că nici rivalii de la 'U' nu s-ar bucura că intră echipa în faliment. Sper ca Zăvăleanu (n.r. Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al lui CFR Cluj) să găsească resursele să se țină de planul de reorganizare”, a mai spus Niță.
Robert Niță și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea, la VOYO SPORT LIVE
Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Ion Alexandru, iar printre subiectele abordate vor fi meciurile din Superliga și partidele care urmează din etapa cu numărul 14 din SuperLiga. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.
Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.
Antrenorul care a făcut minuni în Superliga! Robert Niță: „Cel mai apropiat de profilul lui Dan Petrescu”
Robert Niță a vorbit despre Florin Maxim, care este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Superliga.
Fostul jucător de la Rapid și a apropiat al lui Dan Șucu l-a lăudat la rândul lui pe Maxim, după remiza, scor 0-0, din duelul giuleștenilor cu hunedorenii lui Florin Maxim.
„Maxim mi se pare un antrenor foarte bun și făcând o comparație mi se pare genul de antrenor cel mai apropiat de profilul lui Dan Petrescu. Este foarte bine organizat, pune accent pe disciplină, și are și o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. Eu chiar mi-aș dori să îl vă la o echipă cu pretenții.
Este adevărat că el la Corvinul are și un ciclu de patru-cinci ani, într-un dintre anii ăștia are dreptul să promoveze din punct de vedere sportiv, dar nu au actele în regulă.
E o echipă care arată foarte bine și i-am văzut de două ori în decurs de o săptămână, are trasee de joc, este foarte bine organizată, cu un antrenor cerebral, care știe când să iasă la marginea terenului și să pună presiune, știe și când să calmeze un pic lucrurile. Eu îl văd pe Maxim un antrenor care va avea un cuvânt important de spus la nivelul băncii tehnice în România”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.