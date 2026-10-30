Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul Superliga Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf așteaptă întăriri la FCSB în fereastra de mercato din iarnă, însă ar viza și cel puțin o prelungire de contract a unui jucător din actualul lot.

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Risto RadunovicFCSBGigi BecaliLaurentiu Reghecampf
Din articol

Gigi Becali: "Radunovic? Nu e problemă, o să vedem"

Risto Radunovic (34 de ani) își încheie contractul cu FCSB pe 31 decembrie. Deși în startul sezonului părea scos din calcule după ce Ricardo Pădurariu a devenit titular incontestabil în flancul stâng, muntenegreanul a fost reactivat de Laurențiu Regehcampf, care acum insistă pentru păstrarea sa.

Radunovic a revenit printre titularii la FCSB, însă de această dată într-un rol nou, fiind folosit la mijlocul terenului atât în partida cu FC Voluntari (2-1), cât și în cea cu Rapid (4-1).

Radunovic nu se grăbește să prelungească

Întrebat despre dorința lui Reghecampf de a-l păstra pe Radunovic, Gigi Becali a spus la Digisport: "N-am avut o discuție cu Radunovic. Nici nu știu până când are el contract. Nu e problemă asta, o să vedem, nu știu. Unde să se ducă Radunovic?".

După meciul cu Rapid, Radunovic a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să semneze un nou contract cu FCSB. Muntenegreanul a transmis că nu a negociat cu FC Argeș, deși Dani Coman a anunțat că și l-ar dori la echipă.

"Avem încă timp, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Eu vreau să mă bat la campionate și să simt că pot încă să fac față. Nu am vorbit cu nimeni, vom vedea, e timp. Eu nu am vorbit cu nimeni. Îi mulțumesc (n.r. - lui Dani Coman), dar n-am vorbit cu nimeni", spunea Radunovic.

Aflat din 2021 la FCSB, Risto Radunovic a strâns până acum 241 de meciuri și a cucerit 4 trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

  • 35 de ani va împlini Radunovic în luna mai a anului viitor
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