LIVE TEXT Oțelul - Sepsi, de la 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul suferinței în Superliga

Oțelul - Sepsi, de la 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul suferinței în Superliga Superliga
SPORT.RO
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Oțelul - Sepsi este de la ora 15:00 și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Partida Oțelul - Sepsi, din runda a 14-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 15:00, și va putea fi vizioantă în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oțelul - Sepsi, de la 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

24 august 2026, Oțelul - FC Argeș 1-0: a fost ultimul succes reușit de gălățeni în campionat. Au urmat două rezultate de egalitate și cinci partide pierdute.

Doar o victorie au înregistrat covăsnenii în ediția curentă din postura de vizitatori (29 august 2026, FC Argeș - Sepsi OSK 0-1), în rest au trei remize și trei înfrângeri.

10 dintre cele 21 de goluri încasate de gălățeni au fost primite din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.

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Oțelul și Sepsi OSK s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de cinci ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima confruntare directă din campionat a avut loc pe 7 august 2023, Sepsi OSK - Oţelul 1-1 (marcatori: Pavol Safranko / Alexandru Pop).

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 12 decembrie 2023, Oțelul - Sepsi OSK 2-3.

Cea mai recentă dispută din Superligă a consemnat și cea mai mare diferență de scor: 25 aprilie 2025, Sepsi OSK - Oțelul 0-3, scrie lpf.ro.

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