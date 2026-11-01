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Partida Oțelul - Sepsi, din runda a 14-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 15:00, și va putea fi vizioantă în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oțelul - Sepsi, de la 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

24 august 2026, Oțelul - FC Argeș 1-0: a fost ultimul succes reușit de gălățeni în campionat. Au urmat două rezultate de egalitate și cinci partide pierdute. Doar o victorie au înregistrat covăsnenii în ediția curentă din postura de vizitatori (29 august 2026, FC Argeș - Sepsi OSK 0-1), în rest au trei remize și trei înfrângeri. 10 dintre cele 21 de goluri încasate de gălățeni au fost primite din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.

Oțelul și Sepsi OSK s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de cinci ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Prima confruntare directă din campionat a avut loc pe 7 august 2023, Sepsi OSK - Oţelul 1-1 (marcatori: Pavol Safranko / Alexandru Pop). Cele mai multe goluri s-au marcat pe 12 decembrie 2023, Oțelul - Sepsi OSK 2-3. Cea mai recentă dispută din Superligă a consemnat și cea mai mare diferență de scor: 25 aprilie 2025, Sepsi OSK - Oțelul 0-3, scrie lpf.ro.

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