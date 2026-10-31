Marele regret al lui Gigi Becali, după ce Daniel Bîrligea a strălucit în Italia

Atacantul împrumutat de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, și a avut nevoie de doar două minute pentru a înscrie primul său gol în campionatul Italiei, ducând scorul la 4-0 în minutul 72. Internaționalul român a punctat din nou în prelungiri, în minutul 90+4, stabilind rezultatul final al partidei.

Pentru evoluția din acest meci, portalul FlashScore l-a notat pe Bîrligea cu 8,6, un calificativ peste media de 7,6 a echipei sale. Ulterior, reprezentanții Serie A l-au inclus pe vârful român în echipa ideală a etapei a noua, unde face echipă în compartimentul ofensiv cu Giorgi Kvernadze, desemnat omul meciului după ce a oferit două pase decisive, și de Noslin, jucătorul celor de la SS Lazio.