Marele regret al lui Gigi Becali, după ce Daniel Bîrligea a strălucit în Italia

Marele regret al lui Gigi Becali, după ce Daniel Bîrligea a strălucit în Italia Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a reușit o „dublă” pentru Frosinone în victoria cu Lecce, scor 5-1, din etapa a noua din Serie A, iar evoluția sa i-a adus prezența în echipa rundei.

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Atacantul împrumutat de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, și a avut nevoie de doar două minute pentru a înscrie primul său gol în campionatul Italiei, ducând scorul la 4-0 în minutul 72. Internaționalul român a punctat din nou în prelungiri, în minutul 90+4, stabilind rezultatul final al partidei.

Pentru evoluția din acest meci, portalul FlashScore l-a notat pe Bîrligea cu 8,6, un calificativ peste media de 7,6 a echipei sale. Ulterior, reprezentanții Serie A l-au inclus pe vârful român în echipa ideală a etapei a noua, unde face echipă în compartimentul ofensiv cu Giorgi Kvernadze, desemnat omul meciului după ce a oferit două pase decisive, și de Noslin, jucătorul celor de la SS Lazio.

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Daniel Bîrligea, la Frosinone / Foto IMAGO
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Gigi Becali regretă că nu a inclus-o în contractul cu Frosinone

Formația italiană a achitat deja 1,5 milioane de euro în schimbul împrumutului, iar înțelegerea cu FCSB prevede plata a încă 3,5 milioane de euro pentru un transfer definitiv, în cazul în care Frosinone se menține în prima ligă.

Urmărind rezultatele obținute de clubul italian în startul acestui sezon, Gigi Becali a realizat că ar fi putut obține o sumă mai în schimbul jucătorului său.

„Nu e vorba de asta, mie îmi pare rău că nu am pus clauză că, dacă joacă în cupele europene, să mai iau încă 3 milioane, că erau de acord. Dar nu m-am gândit. Ei joacă foarte bine, au făcut egal cu Atalanta”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

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