Sullivan a fost acuzat că a exploatat femei pentru sex

Coproprietarul West Ham United, David Sullivan, a dat în judecată BBC la Înalta Curte de Justiție din Londra, solicitând despăgubiri de 150 de milioane de lire sterline (aprox. 176 milioane de euro), în urma difuzării documentarului Panorama intitulat "Predator: The Billionaire Football Boss", în iunie 2026.

Pe 6 iunie 2026, David Sullivan a demisionat din funcția de președinte, după ce West Ham United a fost "informată despre publicarea iminentă a unor acuzații extrem de grave". Miliardarul a negat acuzațiile din această anchetă, descriindu-le ca fiind "incorecte din punct de vedere factual și complet false".

Acuzațiile au fost făcute publice pe 8 iunie 2026, în urma unei anchete comune realizate de Panorama, cel mai longeviv program de televiziune de investigație și afaceri curente al BBC, și ziarul The Times privind comportamentul lui Sullivan. Mai multe femei l-au acuzat pe omul de afaceri că a abuzat de puterea sa ca director al unui trust de presă și că le-a exploatat pentru sex, când erau adolescente și căutau un loc de muncă, spre sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut.

Nu e primul proces de mare anvergură intentat televiziunii publice din Anglia. În decembrie 2025, Donald Trump, președintele SUA, a dat în judecată BBC, solicitând daune totale în valoare de 10 miliarde de dolari (5 miliarde de dolari pentru presupusă defăimare, 5 miliarde de dolari pentru presupuse încălcări ale Legii privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale din Florida) în privința modului în care trustul britanic a prezentat evenimentele din 6 ianuarie 2021, în care se spunea că politicianul și-a invitat alegătorii la asaltul Capitoliul din Washington DC.

David Sullivan are o avere de peste 1.3 milioane de euro

David Sullivan (77 de ani) este născut la Cardiff (Țara Galilor) și are o avere de peste 1.3 milioane de euro. Primele milioane le-a făcut cu sex shop-uri și din producția de filme pornografice, între 1970 și 1980. Ulterior, a deținut ziarele Daily Sport și Sunday Sport (1986-2007).

A fost președinte al cluburilor de fotbal Birmingham City (1993-2009) și West Ham United (2010-2026), ultimul post fiind deținut împreună cu fostul businessman David Gold, până la moartea acestuia. Deține proprietăți imobiliare în Londra, prin intermediul companiei de investiții Conegate.

În acest moment, clubul londonez, care ocupă locul al treilea în Championship, este deținut de Daniel Keetinsky (43%), David Sullivan (38.8%), Vanessa Gold (9%), J. Albert "Tripp" Smith (8%) și alți acționari (1.1%).

Foto - Getty Images