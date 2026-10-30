Unicul gol al partidei a fost marcat de Antonio Bradu, în minutul 23, după o greșeală în apărarea roș-albaștrilor în urma căreia fotbalistul Gloriei Bistrița a înscris în poarta goală.
Nici măcar Reghecampf nu l-a convins pe Gigi Becali! Patronul de la FCSB l-a criticat din nou: ”Nu este valoare!”
FCSB a pierdut cu scorul de 0-1 partida cu Gloria Bistrița din Cupa României.
Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost extrem de dezamăgit după eșecul suferit în Cupa României de echipa lui Laurențiu Reghecampf și nu s-a ferit să își critice jucătorii încă o dată.
De criticile acide ale finanțatorului de la FCSB nu a scăpat nici unul dintre preferații lui Laurențiu Reghecampf, Aymen Boutoutaou. Francezul a ajuns la echipă în vară, însă nu a reușit în niciun moment să îl convingă pe Gigi Becali. Nici măcar Reghecampf nu a reușit să îl facă pe Gigi Becali să aibă încredere în Boutoutaou.
Meciul cu Gloria Bistrița i-a întărit convingerea lui Becali că Boutoutaou ”nu este valoare”.
”A intrat Boutoutaou, care a tot pierdut mingea aiurea, nu știu ce a vrut să facă. Nu este valoare! Vrea să văd un fotbalist din ăștia, măcar unul dintre ei. Eu când l-am văzut în meciul cu Rapid am zis că el trebuie să joace, dar părerea mi-am făcut-o de la început despre Boutoutaou, dar m-am gândit că se poate schimba ceva. Că l-am avut pe Țucundean căruia i-am dat bani să plece și după a jucat mai bine, dar îmi făcusem oricum o idee despre Boutoutaou”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
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