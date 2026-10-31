Nemulțumit după eșecul cu Gloria Bistrița din Cupa României, Gigi Becali a anunțat că pune la cale mai multe transferuri pentru perioada de mercato de iarnă.

Mihai Pintilii: ”Tot timpul este nevoie de jucători valoroși la echipă!”

Mihai Pintilii, fostul colaborator al lui Elias Charalambous de pe banca tehnică a roș-albaștrilor, îi dă dreptate patronului de la FCSB și crede că orice jucător va mai ajunge la fosta campioană a României, va fi un plus pentru Laurențiu Reghecampf.

”Patronul susține că echipa mai are nevoie de jucători. Tot timpul este nevoie de jucători, de jucători valoroși. Tot timpul este nevoie de concurență la echipă. Oricine ar veni eu cred că va aduce un plus de valoare”, a spus Mihai Pintilii în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali a dezvăluit că se lucrează intens la următoarea campanie de mercato. Staff-ul roș-albaștrilor analizează sute de fotbaliști din care va selecta doar câteva nume care vor ajunge pe masa patronului, care va lua decizia finală.

”De două săptămâni se tot uită și fac analize și le-am zis, la final veniți la mine cu câte două poziții de fiecare. Nu au venit încă! Fundaș dreapta ne trebuie. Eu îi aduc, ei fac selecția ca să nu mă uit eu la 200 de jucători, sunt bătrân, am părul alb”, a declarat Gigi Becali în urmă cu doar câteva zile.