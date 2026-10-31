AC Milan - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45 | Derby della Madonnina pentru Cristi Chivu!

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la 21:45, în etapa #10 din Serie A, primul eșalon al Italiei. Confruntarea dintre AC Milan și Inter Milano va avea loc pe ”San Siro” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultimul meci oficial între cele două datează din 8 martie 2026, când AC Milan a învins-o cu 1-0 pe Inter în etapa #28 a stagiunii precedente. Unicul marcator atunci a fost Pervis Estupinan în minutul 35.

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În clasament, Inter e prima clasată cu 25 de puncte. După nouă etape, echipa pregătită de Cristan Chivu a bifat opt victorii și un rezultat de egalitate. ”Nerazzurrii” sunt la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Lazio.

De cealaltă parte, AC Milan e pe cinci cu 18 puncte. Formația dirijată de Ruben Amorim a consemnat, după nouă runde desfășurate în primul eșalon, cinci câștiguri, la care s-au adăugat trei remize și un singur eșec.

Cum arată clasamentul din Serie A