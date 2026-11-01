Ionuț Radu, apărat de antrenor după ce a încasat trei goluri în duelul cu Andrei Rațiu

Ionuț Radu, apărat de antrenor după ce a încasat trei goluri în duelul cu Andrei Rațiu Stranieri
SPORT.RO
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Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 pe teren propriu în fața celor de la Celta Vigo, în confruntarea românior din La Liga, Andrei Rațiu și Ionuț Radu.

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Ionut RaduAndrei RatiuRayo VallecanoCelta Vigo
Din articol

Portarul oaspeților a primit trei goluri, însă intervențiile sale au împiedicat o diferență mai mare pe tabelă. Potrivit cotidianului AS, evoluția goalkeeper-ului român a fost apreciată în ciuda rezultatului final: „A avut o intervenție bună, la firul ierbii, la un șut al lui Camello în debutul partidei, apoi a evitat un autogol al lui Rueda, demonstrându-și reflexele excelente. Nu a putut face nimic la cele două goluri ale lui De Frutos, nici la șutul violent, de la distanță, al lui Unai Lopez. A împiedicat marcarea unui al patrulea gol printr-o paradă strălucită la o execuție a lui Isi. O prestație de notă de trecere”.

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Claudio Giraldez l-a apărat pe Ionuț Radu după eșecul cu Rayo Vallecano

Tehnicianul formației Celta Vigo, Claudio Giraldez, a susținut la finalul partidei că erorile din compartimentul defensiv au dus la acest rezultat, lăudând în același timp intervențiile portarului român. „Ne-am apărat prost și, când faci asta, ajungi să iei trei goluri, și puteau fi patru, dar Radu a făcut o paradă foarte bună. Am pierdut multe situații directe, unu la unu, și i-am permis lui Rayo să alerge, ceea ce fac ei cel mai bine. Am făcut un meci prost, mai ales în defensivă, și am fost pedepsiți pentru asta de o echipă care a fost inspirată și a câștigat pe bună dreptate”, a spus Giraldez.

De cealaltă parte, Andrei Rațiu a contribuit la faza celui de-al doilea gol marcat de gazde: „Rațiu a executat un număr de echilibristică într-o zonă în care era extrem de puțin probabil să o facă, a reușit o pasă cu călcâiul peste doi adversari, la marginea careului, o execuție demnă de Zidane, prin care l-a pus în valoare pe De Frutos, iar acesta din urmă, vizibil inspirat de faza anterioară a românului, a expediat un șut năprasnic ce a trimis mingea direct în vinclul porții lui Radu”, au scris cei de la Marca.

Evoluția fundașului român a fost lăudată și de antrenorul Benat San Jose, care a vorbit despre nivelul arătat de jucător în campionatul Spaniei. „Ne oferă atât de multe. Andrei este unul dintre cei mai buni fundași laterali din LaLiga. O dovedește atunci când joacă. Ar putea fi titular pentru aproape orice echipă din această competiție”, a transmis tehnicianul.

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