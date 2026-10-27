FCSB are trei victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după ce a roș-albaștrii au câștigat de o manieră clară derby-ul cu Rapid, scor 4-1.

Fosta campioană a României este una dintre formațiile care se luptă pentru un loc în play-off și pare că va intra în cât de curând în calcule pentru lupta la titlu.

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Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro după startul perfect al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și a fost întrebat dacă roș-albaștrii mai au nevoie de întăriri în această iarnă.

Fostul jucător de la Steaua și Petrolul e de părere că FCSB ar trebui să mai aducă unul sau doi jucători. Nana Falemi crede că FCSB mai are nevoie de un fundaș central și de un atacant pe lângă Garita și Stoian.

„(n.r. Crezi că mai are nevoie de întăriri FCSB?) Poate un fundaș central, poate și un atacant pe lângă Stoian și Garita, dar FCSB are un lot foarte bun.

O să aibă nevoie de maxim două transferuri, dar cei care sunt trebuie să joace la 90%, dacă ajung să joace la 90%, ucid campionatul, pentru că au calitate”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.