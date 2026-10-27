EXCLUSIV Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali se pregătește să aducă întăriri în iarnă pentru a ca FCSB să se înscrie în lupta la titlu.

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Gigi BecaliFCSBSuperligaNana FalemiDinamoCraiova
Din articol

FCSB are trei victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după ce a roș-albaștrii au câștigat de o manieră clară derby-ul cu Rapid, scor 4-1.

Fosta campioană a României este una dintre formațiile care se luptă pentru un loc în play-off și pare că va intra în cât de curând în calcule pentru lupta la titlu.

Transferurile lui Gigi Becali care pot aduce titlu: „Ucid campionatul!”

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro după startul perfect al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și a fost întrebat dacă roș-albaștrii mai au nevoie de întăriri în această iarnă.

Fostul jucător de la Steaua și Petrolul e de părere că FCSB ar trebui să mai aducă unul sau doi jucători. Nana Falemi crede că FCSB mai are nevoie de un fundaș central și de un atacant pe lângă Garita și Stoian.

(n.r. Crezi că mai are nevoie de întăriri FCSB?) Poate un fundaș central, poate și un atacant pe lângă Stoian și Garita, dar FCSB are un lot foarte bun.

O să aibă nevoie de maxim două transferuri, dar cei care sunt trebuie să joace la 90%, dacă ajung să joace la 90%, ucid campionatul, pentru că au calitate”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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În cazul în care FCSB va reuși să câștige titlul, Gigi Becali speră să se califice în stagiunea viitoare în faza ligii din Champions League, de unda patronul roș-albaștrilor ar putea să câștige milioane de euro.

FCSB se află pe locul șase și are 21 de puncte după 13 etape. Roș-albaștrii se află la nouă puncte de liderul Dinamo și are cu un punct peste Farul, echipa care se află în afara play-off-ului în acest moment.

Laurențiu Reghecampf a câștigat cu Oțelul, Voluntari și Rapid, iar pentru el și FCSB urmează meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României.

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