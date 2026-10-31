Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€ La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid este clubul care generează cele mai mari venituri din fotbalul european.

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Fără trofeu de doi ani, Real Madrid a trecut printr-o ”reconstrucție” în vară, după ce Florentino Perez a ales să-l readucă pe Jose Mourinho la cârma echipei după 13 ani. Echipa este pe locul trei în La Liga, la doar trei puncte de Barcelona, iar în Champions League a avut un parcurs perfect până acum.

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului cu Adidas!

Real Madrid a cheltuit 225 de milioane de euro în vară pentru transferuri. Cel mai spectaculos a fost cel al lui Yan Diomande de le RB Leipzig, pentru care s-au plătit 125 de milioane de euro, dar pe lângă cheltuielile uriașe, clubul generează și încasări pe măsură.

În vară, Realul a semnat cel mai mare contract din fotbal cu un sponsor tehnic. Clubul și-a prelungit înțelegerea cu Adidas, care îmbracă echipa de pe ”Bernabeu” de ani buni. Potrivit Sportico.com, noul ”deal” este valabil pentru următorii opt ani, până în 2034, și asigură o sumă uriașă pentru conturile clubului, scrie sportico.com.

În noua înțelegere cu Adidas, Real Madrid ar urma să încaseze 120 de milioane de euro pe an, iar valoarea totală a contractului ar fi de circa un miliard de euro! Este cel mai mare contract cu un sponsor tehnic din istoria fotbalului, dacă vorbim despre suma pe care o încasează clubul anual.

Cotat la 45.000.000 de euro, Jacobo Ramon poate reveni pe Bernabeu pentru mai puțin de nouă milioane

Formația pregătită de Jose Mourinho vrea să îl readucă pe Santiago Bernabeu pe Jacobo Ramon (21 de ani), fundașul central cedat la Como în vara anului 2025.

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, madrilenii intenționează să activeze clauza de răscumpărare a fotbalistului spaniol. Real Madrid a păstrat 50% din drepturile economice ale acestuia după transferul la Como, pentru care italienii au plătit 2,5 milioane de euro.

Clauza de răscumpărare este evaluată la nouă milioane de euro, însă Real Madrid ar putea obține revenirea fundașului pentru o sumă chiar mai mică, în urma unor negocieri cu formația italiană.

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