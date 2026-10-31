Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Fără trofeu de doi ani, Real Madrid a trecut printr-o ”reconstrucție” în vară, după ce Florentino Perez a ales să-l readucă pe Jose Mourinho la cârma echipei după 13 ani. Echipa este pe locul trei în La Liga, la doar trei puncte de Barcelona, iar în Champions League a avut un parcurs perfect până acum.

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului cu Adidas!

Real Madrid a cheltuit 225 de milioane de euro în vară pentru transferuri. Cel mai spectaculos a fost cel al lui Yan Diomande de le RB Leipzig, pentru care s-au plătit 125 de milioane de euro, dar pe lângă cheltuielile uriașe, clubul generează și încasări pe măsură.

În vară, Realul a semnat cel mai mare contract din fotbal cu un sponsor tehnic. Clubul și-a prelungit înțelegerea cu Adidas, care îmbracă echipa de pe ”Bernabeu” de ani buni. Potrivit Sportico.com, noul ”deal” este valabil pentru următorii opt ani, până în 2034, și asigură o sumă uriașă pentru conturile clubului, scrie sportico.com.

În noua înțelegere cu Adidas, Real Madrid ar urma să încaseze 120 de milioane de euro pe an, iar valoarea totală a contractului ar fi de circa un miliard de euro! Este cel mai mare contract cu un sponsor tehnic din istoria fotbalului, dacă vorbim despre suma pe care o încasează clubul anual.