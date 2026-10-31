Vineri seară, Rapid a primit vizita lui Csikszereda pe teren propriu, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-0 pentru giuleșteni.

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Pentru duelul cu Csikszereda, Daniel Pancu a mizat încă din primul minut pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. La pauză l-a schimbat însă, iar după meci a dat de înțeles că nu are încă maturitatea necesară să înțeleagă automatismele de joc.

”Andrei Șucu, rămân la vorbele mele de când a debutat cu gol (n.r. cu FC Argeș): are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă ca Rapid.

El se străduiește, dar nu... La un moment dat se sufocase. El avea o mare stare de nemulțumire, nu poate să înțeleagă, nici eu nu înțelegeam la 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. I-am spus și părintelui (n.r. lui Dan Șucu), nu-i ușoară nici situația mea, i-am spus că nu fac decât să-l protejez.

Dacă are nevoie de minute, trebuie să intre pe un fond bun. Dacă situația e strânsă, i-aș face mai mult rău să-l bag. Părinții au dorință și eu aș avea în locul lor, dar din partea lui era nemulțumirea, că nu înțelege niște lucruri, n-are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Te crezi Mihai Viteazul...”, a spus Pancu.

Iar Diana Șucu, soția patronului de la Rapid și mama lui Andrei Șucu, a scris pe rețelele social media un mesaj cu venin către tehnicianul giuleștenilor, prin care a transmis că fiul său și-a dorit doar o șansă să arate cât a progresat și cât mai are de învățat, iar tinerii aflați la început de drum au nevoie de răbdare și înțelegere, nu de critici aspre.

”Oare câți dintre noi, adulți sau copii, am deschide frigiderul, am vedea două torturi superbe, știind că sunt ale familiei noastre și, într-o măsură, și ale noastre, și am avea răbdarea să așteptăm să ne vină rândul să gustăm?

Poate că primul impuls ar fi să ne dorim un tort întreg. E al nostru, al familiei noastre… Și totuși, uneori, îți dorești doar să guști. Nici măcar o felie. Doar o îmbucătură mică, atât cât să-i simți gustul, să-i descoperi aromele și să înțelegi ce ingrediente îl fac atât de special. Să-l cunoști prin propriile simțuri, dincolo de ceea ce ți-au povestit ceilalți.

A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?

Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul ori Neil Armstrong. Au însă visurile lor, un țel și multă dorință. Vor să încerce, să înțeleagă prin propria experiență, să parcurgă fiecare etapă și să descopere ce mai au de construit în ei. Iar pentru a te pune la încercare, sub privirile atâtor oameni, îți trebuie curaj, demnitate și puterea de a rezista.

Mă întreb dacă noi, oamenii mari, mai știm să privim cu îngăduință un început. Dacă mai avem răbdarea să vedem munca din spatele unei încercări și modestia unui tânăr care acceptă să afle cât mai are de învățat. Uneori, un strop de înțelegere îl poate ajuta să facă următorul pas.

Mă gândesc la lecția din 'Dacă' a lui Kipling: să-ți păstrezi cumpătul când în jur se ridică glasurile, să ai încredere în tine și să lași loc îndoielii, să întâmpini reușita și dezamăgirea cu aceeași demnitate și să continui să muncești.

Asta îi doresc: să poată auzi ce îi este de folos, să învețe și să meargă înainte, păstrându-și sufletul bun.

Iar eu, ca mamă, știu câtă răbdare, câtă muncă și câtă speranță au încăput în acea mică îmbucătură”, a scris Diana Șucu pe contul ei de Instagram.