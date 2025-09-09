CFR Cluj a început vara cu un lot și a abordat toamna cu altul, care a fost schimbat masiv! Această veritabilă „metamorfoză“ e consecința directă a pierderii grupei de Conference League, după dezastrul cu Hacken (Suedia), în play-off.

Practic, pe finalul perioadei de mercato, care s-a încheiat la miezul nopții în România, CFR a dat tot ce era de dat! Bolgado a semnat cu Rapid, Nkololo a ajuns în Grecia, Postolachi a bătut palma cu Universitatea Cluj, iar Marko Gjorgjievski (25 de ani) a fost cedat și el. Atenție: numărul plecărilor ar fi trebuit să fie și mai mare, dacă Alin Fică nu ajungea într-o situație incredibilă, după cum sport.ro a dezvăluit aici.

Gjorgjievski a semnat cu Hermannstadt

Revenind la ultimul transfer oficializat de CFR, el l-a vizat pe vârful din Macedonia de Nord, Marko Gjorgjievski. Acesta a sosit în România, în ianuarie, și a adunat următoarele cifre, în Gruia: 11 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol! Asta deși vorbim despre un atacant central.

Cu un astfel de bilanț, Gjorgjievski a fost dat de CFR, fără niciun regret. Jucătorul a semnat cu Hermannstadt, după cum a confirmat formația sibiană.

„Fostul golgheter al campionatului din Macedonia de Nord a fost transferat definitiv de la Fotbal Club CFR 1907 CLUJ şi a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu FCH! Tranzacţia a fost făcută în ultimele ore de mercato din acest început de sezon. Marko este un atacant macedonean în vârstă de 25 de ani, care a bifat 7 selecţii şi a înscris un gol pentru reprezentativa U21 a ţării sale. Acesta este cotat la suma de 500.000 euro pe site-urile de specialitate, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Vardar, Borec Veles, Shkupi (cu care a câştigat un campionat al Macedoniei de Nord în sezonul 2021-2022), AP Brera şi Sileks (golgheterul campionatului în sezonul trecut, 2024-2025) din ţara natală, Vozdovac, Radnicki din Serbia. În acest început de sezon, Marko Gjorgjievski a evoluat pentru CFR Cluj în 11 partide în Superliga României, calificările Europa League şi Supercupa României“, a notat Hermannstadt.

