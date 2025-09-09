Rapid e peste FCSB, nu doar în clasamentul Superligii, ci și în ceea ce privește campania de achiziții din această vară. O ultima confirmare, în acest sens, a venit luni, aproape de miezul nopții.

Cu câteva minute înainte de finalul perioadei de mercato, formația giuleșteană a anunțat aducerea fundașului brazilian, Leo Bolgado (27 de ani). Mutarea s-a realizat, deocamdată, sub formă de împrumut, de la CFR Cluj, cu opțiunea pentru un transfer definitiv, la finalul sezonului, în iunie 2026. Bolgado s-a aflat și pe lista FCSB-ului, după cum a mărturisit chiar patronul Gigi Becali.

Bolgado, mediocritate în Portugalia, mare vedetă la noi

Fotbalistul cu care Rapid tocmai și-a întărit lotul a sosit în Superliga noastră, în iunie 2024. Atunci, CFR l-a luat de la Leixões (Portugalia) pentru 500.000 de euro. Până să ajungă în România, stoperul de 1,90 de metri a evoluat doar la formații mediocre din Portugalia și Brazilia.

În Superliga noastră, în schimb, Bolgado a devenit om de bază, la CFR: 52 de meciuri, 3 goluri și 1 pasă de gol, în 3.972 de minute pe teren, în toate competițiile.

Prima reacție a lui Bolgado după împrumutul la Rapid

După ce a semnat cu formația pregătită de Costel Gâlcă, Leo Bolgado a avut o prima reacție.

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri. Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună!“, a spus stoperul sud-american.

La Rapid, salariul lui Leo Bolgado va fi în jurul sumei de 18.000 de euro pe lună.

