Virgiliu Postolachi, prezentat oficial la U Cluj

Fotbalistul trecut și pe la UTA Arad va continua să evolueze în Superliga României. Postolachi a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj.

Postolachi a marcat 7 goluri și a oferit două pase decisive în cele 51 de meciuri disputate pentru CFR Cluj

”FC Universitatea Cluj și CFR au ajuns la o înțelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) în tabăra studenților”, se arată în comunicatul ”Șepcilor Roșii”.