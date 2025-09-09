Rapid a fost pe punctul de a lua doi jucători de la CFR Cluj, în ultimele ore de mercato, înainte ca perioada de transferuri din România să se încheie, la miezul nopții.

În ciuda eforturilor făcute, giuleștenii au realizat doar jumătate din de și-au propus. Sport.ro a arătat aici lovitura dată de Rapid prin aducerea unui stoper care era și pe lista FCSB-ului. Problema e că, în paralel cu această reușită, Rapid a ratat și o tintă importantă. Și nu din vina clubului!

Rapid l-a pierdut pe Fică din cauza impresarului

Sub comanda lui Costel Gâlcă ar fi trebuit să ajungă și Alin Fică (24 de ani), începând de astăzi. Cluburile ajunseseră la un acord, iar mijlocașul central, care câștigă cam 5.000 de euro pe lună în Gruia, urma să primească 12.000 pe lună, la Rapid. Asta într-o primă fază, potrivit informațiilor Fanatik! Pentru că, ulterior, în al doilea și în al treilea an de contract, salariul lui Fică ar fi crescut, treptat, ajungând la 13.000, respectiv 14.000 de euro pe lună!

Finalmente însă, mijlocașul CFR-ului a ratat transferul la Rapid! Pentru că, în mod șocant, impresarul său, Lucian Marinescu, a plusat și a cerut din start un salariu de 13.000 de euro pe lună pentru fotbalistul de 24 de ani!

Această pretenție exagerată i-a iritat pe oficialii Rapidului care au renunțat la transferul lui Fică. Acesta a devenit altfel marele perdant al finalului de mercato, în condițiile în care va continua, la CFR Cluj, pe un salariu de 5.000 de euro lunar!

