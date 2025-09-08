OFICIAL Plecări pe bandă rulantă de la CFR Cluj: ”Mulțumim și mult succes!”

CFR Cluj a mai cedat un jucător.

Beni Nkololo (28 de ani) a fost transferat de CFR Cluj în urmă cu un sezon din Arabia Saudită. Titular pe postul de extremă dreaptă, francezul cu cetățenie congoleză va pleca din Gruia.

Ardelenii au oficializat despărțirea de Nkololo cu un comunicat postat pe rețelele de socializare. Panetolikos, din prima ligă din Grecia, va fi noua echipă a francezului.

Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj

CFR Cluj se va despărți de mai mulți jucători pe finalul acestei perioade de mercato. Clubul din Gruia nu a prins nici în acest sezon cupele europene, astfel că va fi nevoit să vândă pentru a-și contura un buget pentru noul sezon.

”Mulțumim, Beni Nkololo!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă.

Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut. 

Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, a transmis CFR Cluj, pe rețelele de socializare.

Evaluat la un milion de euro, Nkololo a evoluat în 51 de partide pentru cei de la CFR Cluj, pentru care a marcat de șase ori și a oferit alte nouă pase decisive.

