FCSB nu a avut multe motive de bucurie în stagiunea trecută, dar roș-albaștrii au dat lovitura cu un fotbalist transferat în iarna acestui an.

Este vorba despre Joao Paulo, care a fost transferat de la Oțelul în schimbul sumei de 600.000 de euro și care a participat la Campionatul Mondial în lotul naționalei Capului Verde.

Florin Gardoș, impresionat de Joao Paulo: „E unul dintre străinii buni din istoria lui FCSB”

Florin Gardoș a vorbit în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro despre ce a arătat mijlocașul de 28 de ani la Campionatul Mondial.

Fostul fotbalist de la FCSB și în prezent oficial al echipei Chindia Târgoviște a scos în evidență evoluțiile bune de la Cupa Mondială, dar și în tricoul formației bucureștene.

„L-am văzut destul de puțin, dar mie mi-a plăcut inclusiv ce am văzut în campionatul nostru la FCSB. E un fotbalist foarte bun.

Cred că am văzut o statistică legată de el și arăta foarte bine pe niște parametrii, deci e un jucător bun. E unul dintre străinii buni din istoria lui FCSB, sper să continue pe panta asta ascendentă.”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Joao Paulo a evoluat în 17 meciuri în tricoul lui FCSB și a reușit să înscrie două goluri.

900.000 de euro este cota mijlocașului din Capul Verde, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Daniel Bîrligea, despre perioada grea de la FCSB: „Sper să nu se mai întâmple”

Daniel Bîrligea este unul dintre liderii din vestiarul lui FCSB, dar atacantul fostei campioane a avut un sezon sub așteptări în stagiunea 2025/2026.

Atacantul de 26 de ani a dezvăluit cum a decurs sezonul trecut pentru roș-albaștrii și ce nu a mers.

„Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă. Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero... Nimic.

Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători... Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.

Poate că nu tot anul a fost atât de rău, dar au existat perioade prin care e greu să treci, atât ca jucător, cât şi în viaţa personală, inclusiv în relaţia cu familia şi prietenii. Pentru că, uneori, nici prietenii nu-ţi mai sunt aproape.

Ca fotbalist, nu trebuie să te mulţumeşti niciodată cu ceea ce ai avut, pentru că poţi pierde foarte repede totul. Trebuie să munceşti mereu pentru ceea ce îţi doreşti să ai în viitor. Munca de astăzi îţi aduce rezultatele de mâine.

Din ce am învăţat eu ca om în sezonul trecut, pot spune că eşti puternic, dar eşti şi mai puternic atunci când crezi în tine şi nu aştepţi ca alţii să creadă în tine. Asta e doar o parte. Lumea îţi este alături când îţi merge bine, dar când îţi este mai greu te uiţi în jur şi nu prea... nu mai vezi aceleaşi persoane”, a spus Daniel Bîrigea.

Daniel Bîrligea a marcat 13 goluri și a oferit șase pase decisive în 37 de partide jucate în toate competițiile, în tricoul lui FCSB.

4,5 milioane de euro este cota atacantului de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.