MIN. 1 Începe amicalul de la Săftica. Tot astăzi, de la ora 19:30 pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, Dinamo își va prezenta oficial lotul și staff-ul tehnic cu prilejul unui alt meci amical, cu Farul Constanța.

De la ora 11:00, LIVE pe 48TV, Dinamo joacă la Săftica un meci de pregătire cu CSL Ștefăneștii de Jos, echipă ajunsă ”cu cântec” în Liga 2.

”Dinamo - CSL Ștefăneștii de jos | Amical 🔴⚪️

Partida programată la baza de pregătire de la Săftica se desfășoară cu accesul interzis publicului și începe la ora 11:00.

Meciul va fi transmis LIVE pe 48TV. 📺”, a precizat pagina oficială Dinamo București.

OFICIAL Campion cu FCSB în 2024, fundașul central a semnat cu Dinamo și a fost prezentat oficial!

Dinamo a anunțat transferul internaționalului de juniori Darius Ciuleanu (17 ani), campion al României cu FCSB (Liga Elitelor U-15 în sezonul 2023-2024, după finala 5-0 cu Steaua), care în sezonul precedent a evoluat la Energie Cottbus, în Germania.

”Dinamo semnează prezentul și viitorul! 🔴⚪

DARIUS CIULEANU (02.03.2009) a semnat primul său contract de jucător profesionist cu clubul SC Dinamo 1948 SA!

Academia SC Dinamo 1948 SA are bucuria de a anunța semnarea primului contract de jucător profesionist de către Darius Ciuleanu, jucător de echipă natională, unul dintre cei mai promițători fundași centrali ai generației 2009.🎯

La doar 17 ani și 1,92 m, Darius este un fundaș central modern, care îmbină forța fizică, inteligența tactică și maturitatea în joc. Versatilitatea sa îi permite să evolueze atât ca fundaș central dreapta sau stânga într-un sistem cu patru fundași, cât și pe oricare dintre cele trei poziții ale unei defensive cu trei fundași.

Parcursul său confirmă potențialul deosebit pe care îl are:

🇷🇴 Internațional al României U16

🏆 Campion al României U15 (2024)

🥈 Vicecampion al României U16 (2025)

🇩🇪 În sezonul 2025–2026, Darius a evoluat pentru academia Energie Cottbus, unde s-a adaptat rapid la exigențele fotbalului german. S-a impus încă din primele luni ca titular și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei, acumulând minute importante atât în sezonul regulat, cât și în play-off-ul Bundesliga U17, experiență care a contribuit semnificativ la dezvoltarea sa.

Semnarea acestui contract reprezintă mai mult decât un pas firesc în cariera unui tânăr talentat. Este o dovadă a încrederii pe care clubul Dinamo o acordă jucătorilor tineri și un nou pas în strategia clubului de a construi viitorul pe baza unor fotbaliști cu potențial, caracter și mentalitate de performanță.

🎯 Targetul este clar: dezvoltarea lui Darius într-un jucător de nivel înalt, capabil să se dezvolte imediat sau în perspectivă,să se impună în prima echipă a lui Dinamo și să reprezinte România la cel mai înalt nivel internațional.

Îi dorim lui Darius mult succes în noua etapă a carierei și suntem convinși că, prin muncă, disciplină și determinare, va reprezenta cu mândrie culorile alb-roșii.

Felicitări, Darius! Bine ai venit în familia Dinamo! ❤️🤍”, a postat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo București.

EXCLUSIV Dinamo, înlocuitor pentru Kennedy Boateng: ”E bun, de echipă națională”

”Câinii” s-au mișcat pe piața transferurilor, dar așteaptă și alte întăriri înainte de noul sezon, ținând cont că au pierdut doi dintre cei mai importanți jucători: Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), ambii liberi de contract.

Boateng este, în prezent, fără angajament, și așteaptă un semn de la echipă din Turcia sau zona Golfului. Între timp, Dinamo a transferat un alt fundaș central, pe spaniolul Martin Pascual (26 de ani), cu experiență în Segunda Division.

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, nu crede că ibericul va fi titular de drept în echipa lui Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al ”câinilor”. În opinia fostului oficial al ”roș-albilor”, cuplul de fundași centrali va fi Nikita Stoinov - Matteo Duțu.

Pe Duțu (20 de ani), Dinamo l-a transferat în iarnă pentru 200.000 de euro, iar în sezonul precedent a prins 12 meciuri în toate competițiile. Glăvan a vorbit la superlativ despre fundașul crescut de AC Milan, pe care-l vede ca înlocuitorul perfect pentru Boateng.

„Îl au pe Duțu, care e bun, au luat un fundaș central acum care vine ca back-up. Cred că cei doi pe care se va baza Dinamo sunt Duțu și Stoinov, ceea ce este foarte îmbucurător că o echipă se va baza pe doi jucători care sunt născuți în 2005 și 2004, ca fundași centrali. Dinamo are un fundaș de echipă națională a Israelului și un fundaș care este, la fel, de echipă națională U21 și care poate face, cu siguranță, pasul la echipa mare.

Voiam să joace mai mult, dar nici nu avea cum, că era deja sudat cuplul de fundași centrali. E o tranziție normală ceea ce se întâmplă acum. E un jucător care pasează foarte bine, se vede că nu e crescut în zona noastră. Va fi foarte interesant cuplul de fundași centrali și cred că Duțu ar trebui, în mod normal, să facă pasul la naționala mare”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Născut la Roma și crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de către Maurizio Sarri la prima echipă a lazialilor în sezonul 2023-2024, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe ”Civitas Metropolitano” în decembrie 2023.

După nu mai puțin de 13 sezoane petrecute ca junior la Lazio, timp în care cu formația Primavera a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan, câștig de cauză având ”Il Diavolo”, care i-a oferit în vara lui 2024 tânărului fundaș român un contract pe patru sezoane.