Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian

Messi este cel mai bun marcator de la această Cupă Mondială, cu 8 reușite, la egalitate cu Kylian Mbappe, iar la duelul de duminică dimineață contra Elveției va încerca să își îmbunătățească recordul.

Lionel Scaloni: "Messi va decide dacă va mai exista penalty-urile"

Starul Argentinei putea fi lider solitar în clasamentul golgheterilor, însă a ratat deja două penalty-uri la acest Mondial - unul contra Austriei, în grupe, și altul împotriva Egiptului, în optimile de finală. Messi a devenit fotbalistul cu cele mai multe penalty-uri ratate în total la Cupa Mondială, nu mai puțin de 4 dintre cele 8 executate.

Chiar și așa, selecționerul Lionel Scaloni anunță că nu va numi un alt executant la naționala Argentinei, iar Messi va fi cel care va decide dacă va bate în continuare de la punctul cu var.

"Lionel poate decide singur acest lucru. El ia decizia. Ne vom adapta", a spus Lionel Scaloni, înaintea sfertului de finală cu Elveția.

În ciuda penalty-urilor ratate, Messi a marcat în toate cele 5 meciuri jucate până acum la CM 2026: 3 goluri contra Algeriei (3-0), două contra Austriei (2-0), unul împotriva Iordaniei (3-1), unul în duelul cu Capul Verde (3-2 d.p.) și unul împotriva Egiptului (3-2).