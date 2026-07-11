Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian

Messi este cel mai bun marcator de la această Cupă Mondială, cu 8 reușite, la egalitate cu Kylian Mbappe, iar la duelul de duminică dimineață contra Elveției va încerca să își îmbunătățească recordul.
Lionel Scaloni: "Messi va decide dacă va mai exista penalty-urile"
Starul Argentinei putea fi lider solitar în clasamentul golgheterilor, însă a ratat deja două penalty-uri la acest Mondial - unul contra Austriei, în grupe, și altul împotriva Egiptului, în optimile de finală. Messi a devenit fotbalistul cu cele mai multe penalty-uri ratate în total la Cupa Mondială, nu mai puțin de 4 dintre cele 8 executate.
Chiar și așa, selecționerul Lionel Scaloni anunță că nu va numi un alt executant la naționala Argentinei, iar Messi va fi cel care va decide dacă va bate în continuare de la punctul cu var.
"Lionel poate decide singur acest lucru. El ia decizia. Ne vom adapta", a spus Lionel Scaloni, înaintea sfertului de finală cu Elveția.
În ciuda penalty-urilor ratate, Messi a marcat în toate cele 5 meciuri jucate până acum la CM 2026: 3 goluri contra Algeriei (3-0), două contra Austriei (2-0), unul împotriva Iordaniei (3-1), unul în duelul cu Capul Verde (3-2 d.p.) și unul împotriva Egiptului (3-2).
Lionel Scaloni: „Atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun”
Selecționerul Argentinei a punctat faptul că Messi este în continuare unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei, chiar dacă are 39 de ani.
„La 39 de ani, unii ar putea crede că Leo Messi nu mai este la același nivel, dar nu știu de câte ori am spus-o: atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun. Asta cred eu și nu pentru că sunt antrenorul lui.
Atât timp cât are această dorință, va continua să fie cel mai bun. Este firesc ca, într-o zi, când va avea 50 de ani, lucrurile să nu mai stea așa. Însă noi, cei care îl cunoaștem, îl vedem la antrenamente și îl urmărim făcând lucruri excepționale, știm foarte bine de ce este capabil.
Nici măcar nu-mi pot imagina cum era la 23 sau 24 de ani, la Barcelona, sub comanda lui Guardiola. Nici nu vreau să-mi imaginez. Am vorbit de multe ori despre asta în cadrul staff-ului tehnic, iar să-l vezi în acea versiune trebuie să fi fost ceva de nedescris.
De aceea, dacă întrebi orice jucător care a trăit acea perioadă, îți va spune ce făcea Leo atunci. Cât despre mine, nimic din ceea ce reușește nu mă mai surprinde.
Cred că va rămâne cel mai bun până în ziua în care își va pierde dorința de a continua, pentru că acel moment va veni, inevitabil. Și abia atunci va înceta să nu mai fie cel mai bun”, a declarat Lionel Scaloni la conferința de presă.