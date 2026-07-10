Totuși, roș-albaștrii au de unde alege.

Vali Crețu poate fi noul căpitan de la FCSB

Florin Tănase va semna prelungirea cu FCSB, iar muntenegreanul Risto Radunovic va fi în lotul echipei și în noul sezon. Marius Baciu a anunțat însă și alte nume care pot prelua banderola de căpitan.

Baciu i-a nominalizat și pe Mihai Popescu și, surprinzător, pe Juri Cisotti. Totuși, din informațiile PRO TV și Sport.ro, un alt jucător ar putea purta banderola de căpitan.

Vali Crețu este fotbalistul care poate deveni căpitanul roș-albaștrilor, evident, după Florin Tănase și Risto Radunovic.

Crețu a ajuns la 37 de ani și evoluează pentru echipa patronată de Gigi Becali din 2019, fiind unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui FCSB.

”Mă simt foarte bine și iubesc fotbalul. Dacă faci totul cu plăcere și dragoste, îți ies toate. Acum mă simt mai bine ca la 27-28 de ani, sincer. Am dus-o mai greu și devii mult mai puternic și nu te mai doboară nimic, așa e la mine, nu cred că mai există ceva să mă doboare. Am căzut de atâtea ori și m-am ridicat.

Da, da, îmi cer sfaturi jucătorii mai tineri, știu că sunt foarte ambițioși și nu accept jumătăți de măsură și mereu stăm cu gura pe ei și chiar le place și lor. Le mai povestesc și eu că am avut două vieți, m-am apucat târziu să fiu serios, disciplinat, și acolo mi-a dat și Dumnezeu, și fotbalul, de la 26 de ani, pentru că am început să fiu altceva.

Puteam fi mult mai sus, regretul meu cel mai mare e când m-a luat Răzvan Lucescu la Rapid și ținea așa mult la mine, iar eu nu eram deloc serios...”, a spus Vali Crețu pentru PRO TV și Sport.ro.