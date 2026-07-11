FC Alashkert (Armenia) a terminat la egalitate cu FC Elimai Semei (Kazahstan), 1-1, joi, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.

Kazahii au marcat primii, prin Arsen Aşirbek (60), dar Alaşkert a smuls egalul pe final, prin reuşita lui Davit Terterian (86).

CFR Cluj va întâlni învingătoarea dintre FC Alaşkert şi FC Elimai Semei în turul secund preliminar.

Victorie pentru Turda și Antal, succes neașteptat pentru Olah din Andorra

Zalgiris Vilnius a învins echipa muntenegreană OFK Petrovac cu scorul de 3-1, în deplasare.

Fundaşul român Grigore Turda a jucat la echipa baltică din minutul 77, iar golgheterul Liviu Antal a fost rezervă.