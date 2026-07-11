FC Alashkert (Armenia) a terminat la egalitate cu FC Elimai Semei (Kazahstan), 1-1, joi, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.
Kazahii au marcat primii, prin Arsen Aşirbek (60), dar Alaşkert a smuls egalul pe final, prin reuşita lui Davit Terterian (86).
CFR Cluj va întâlni învingătoarea dintre FC Alaşkert şi FC Elimai Semei în turul secund preliminar.
Victorie pentru Turda și Antal, succes neașteptat pentru Olah din Andorra
Zalgiris Vilnius a învins echipa muntenegreană OFK Petrovac cu scorul de 3-1, în deplasare.
Fundaşul român Grigore Turda a jucat la echipa baltică din minutul 77, iar golgheterul Liviu Antal a fost rezervă.
Atletic Club d'Escaldes, la care mijlocaşul român de 23 de ani Kevin Olah (foto) a fost rezervă, a trecut surprinzător de FK Mornar Bar (Muntenegru) cu 2-1 - golul superb al victoriei a fost înscris în minutul 90+3 (VIDEO AICI), după ce ex-iugoslavii au condus din minutul 8 până în 83.
Rezultatele înregistrate în prima manşă din turul I preliminar din Conference League
Marţi
FC UNA Strassen (Luxemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino) 1-0
AF Elbasani (Albania) - FC BATE Borisov (Belarus) 1-1
Miercuri
Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) - FC Ballkani (Kosovo) 0-0
PFC Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia) 3-0
FC Differdange 03 (Luxemburg) - Ilves Tampere (Finlanda) 0-0
Joi
FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) - FC Milsami Orhei (Moldova) 1-1
Bohemians FC (Irlanda) - St Joseph's FC (Gibraltar) 2-0
FC Dinamo City (Albania) - FC Astana (Kazahstan) 0-1
FC Dinamo Minsk (Belarus) - FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord) 0-1
FK Liepaja (Letonia) - FK Decic (Muntenegru) 1-0
Glentoran FC (Irlanda de Nord) - FC RFS (Letonia) 1-2
Atletic Club d'Escaldes (Andorra) - FK Mornar Bar (Muntenegru) 2-1
US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) - FC Dinamo Tbilisi (Georgia) 1-2
OFK Petrovac (Muntenegru) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania) 1-3
Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 0-5
Marsaxlokk FC (Malta) - FC Piunik Erevan (Armenia) 0-3
FC Hegelmann (Lituania) - Paide Linnameeskond (Estonia) 1-1
FC Alashkert (Armenia) - FC Elimai Semei (Kazahstan) 1-1
Stjarnan (Islanda) - Vikingur (Feroe) 1-0
FC Dila Gori (Georgia) - Virtus AC 1964 (San Marino) 3-1
FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - FC Inter Turku (Finlanda) 1-1
Europa FC (Gibraltar) - KF Shkendija (Macedonia de Nord) 0-5
Nomme Kalju FC (Estonia) - Linfield FC (Irlanda de Nord) 1-0
Penybont FC (Ţara Galilor) - FC Santa Coloma (Andorra) 0-1
NSI Runavik (Feroe) - Hamrun Spartans FC (Malta) 1-1
KF Vllaznia Shkoder (Albania) - FC Malisheva (Kosovo) 2-1
* Partidele din manşa secundă vor avea loc în perioada pe 14-16 iulie. Agerpres