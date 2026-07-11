Expert VOYO în Premier League, Florin Gardoș (37 de ani) nu se consideră un fan al tenisului, dar declară a fost cucerit pe loc de cel mai titrat jucător din istoria „sportului alb,” Novak Djokovic.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul internațional român a dezvăluit cum a decurs o întâlnire întâmplătoare cu tenismenul sârb, într-un restaurant din Londra.

Cum a decurs interacțiunea lui Florin Gardoș cu Novak Djokovic

„Eram la Londra, în vacanță. Recent, cred că au trecut vreo doi ani. Într-o seară, ies la restaurantul meu preferat din Londra, se făcuse zece și ceva, eram cu doi prieteni, la o sticlă de vin.

Eram un pic amețit, am mers la toaletă. Liniște totală, mă uit în stânga mea, Novak Djokovic. M-am întrebat: 'nu văd bine?' Mă mai uit o dată și mă salută. I-am spus: 'e seara mea norocoasă!' Am început să îi spun că sunt prieten cu Dusan Tadic, să fac o legătură,” își amintește Florin Gardoș, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fără aere de vedetă, într-un stil care a cucerit multă lume, Novak Djokovic s-a angajat, prietenos, într-un dialog cu fostul fundaș, originar din Satu Mare.

„'Serios? Joci fotbal?',” a fost întrebarea pusă de Novak Djokovic lui Florin Gardoș. „Am jucat, m-am retras,” i-a comunicat fostul fundaș al clubului Southampton.