VIDEO EXCLUSIV Florin Gardoș dezvăluie cum a reacționat Novak Djokovic la o întâlnire întâmplătoare, într-un restaurant din Londra

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Gardoș a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro cum a reacționat Novak Djokovic, când l-a abordat într-un restaurant.

TAGS:
Novak DjokovicTenis ATPWimbledonLondraFlorin GardosPoveștile sport.rointalnire
Din articol

Expert VOYO în Premier League, Florin Gardoș (37 de ani) nu se consideră un fan al tenisului, dar declară a fost cucerit pe loc de cel mai titrat jucător din istoria „sportului alb,” Novak Djokovic.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul internațional român a dezvăluit cum a decurs o întâlnire întâmplătoare cu tenismenul sârb, într-un restaurant din Londra.

Cum a decurs interacțiunea lui Florin Gardoș cu Novak Djokovic

„Eram la Londra, în vacanță. Recent, cred că au trecut vreo doi ani. Într-o seară, ies la restaurantul meu preferat din Londra, se făcuse zece și ceva, eram cu doi prieteni, la o sticlă de vin. 

Eram un pic amețit, am mers la toaletă. Liniște totală, mă uit în stânga mea, Novak Djokovic. M-am întrebat: 'nu văd bine?' Mă mai uit o dată și mă salută. I-am spus: 'e seara mea norocoasă!' Am început să îi spun că sunt prieten cu Dusan Tadic, să fac o legătură,” își amintește Florin Gardoș, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fără aere de vedetă, într-un stil care a cucerit multă lume, Novak Djokovic s-a angajat, prietenos, într-un dialog cu fostul fundaș, originar din Satu Mare.

„'Serios? Joci fotbal?',” a fost întrebarea pusă de Novak Djokovic lui Florin Gardoș. „Am jucat, m-am retras,” i-a comunicat fostul fundaș al clubului Southampton.

„Avea charismă, mi-a plăcut mult de el.”

Când a aflat că Florin Gardoș e din România, Novak Djokovic și-a exercitat charisma, întrebându-l, în limba română: 'Ce faci?' Eu i-am răspuns în sârbă și am făcut selfie-ul. Atât. 

Dar m-am îndrăgostit de el, vorba vine, eu, care nu sunt fan tenis. Chiar avea charismă, instant m-a cucerit,” a adăugat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„M-am întors la masă, a ieșit din toaletă, lumea l-a observat și a sărit pe el. Dar a fost foarte relaxat, a rămas, a zâmbit, a vorbit cu toată lumea, mi-a plăcut mult de el,” a mai spus fostul fundaș central, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Florin Gardoș, dublu campion al României

Florin Gardoș activează ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgoviște.

În cariera de fotbalist, a cucerit două titluri de campion al României, două trofee ale Cupei României și o Supercupă a României.

A jucat 18 meciuri oficiale în tricoul echipei Southampton, iar pentru gruparea roș-albastră din București a strâns 122 de apariții, în care a marcat 4 goluri.

Are șase prezențe în Liga Campionilor și 15, în Europa League, competiție în care este ținut minte pentru prestațiile convingătoare din meciurile cu Ajax Amsterdam și Chelsea Londra.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
ULTIMELE STIRI
Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua
Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua
Transferul pregătit de Valeriu Iftime: „Dumnezeu i-a dat talent mult”
Transferul pregătit de Valeriu Iftime: „Dumnezeu i-a dat talent mult”
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală
Thibaut Courtois a rupt tăcerea după ce a fost schimbat în Spania - Belgia: ”Asta le-am transmis”
Thibaut Courtois a rupt tăcerea după ce a fost schimbat în Spania - Belgia: ”Asta le-am transmis”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii

Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool



Recomandarile redactiei
Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua
Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua
Transferul pregătit de Valeriu Iftime: „Dumnezeu i-a dat talent mult”
Transferul pregătit de Valeriu Iftime: „Dumnezeu i-a dat talent mult”
Nota 4! Spaniolii au făcut praf un jucător după meciul cu Belgia, chiar dacă naționala s-a calificat în semifinalele CM 2026
Nota 4! Spaniolii au făcut praf un jucător după meciul cu Belgia, chiar dacă naționala s-a calificat în semifinalele CM 2026
El poate fi noul căpitan al lui FCSB: ”Nu cred că mă poate doborî ceva!”
El poate fi noul căpitan al lui FCSB: ”Nu cred că mă poate doborî ceva!”
Thibaut Courtois a rupt tăcerea după ce a fost schimbat în Spania - Belgia: ”Asta le-am transmis”
Thibaut Courtois a rupt tăcerea după ce a fost schimbat în Spania - Belgia: ”Asta le-am transmis”
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
CITESTE SI
Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

stirileprotv Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!