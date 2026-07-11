După două sezoane și jumătate în tricoul lui Dinamo, Gnahore a rămas liber de contract în această vară. FCSB a intrat pe fir și a ajuns la un acord cu francezul pentru un contract pe doi ani.

Marius Baciu nu se va grăbi să îl folosească pe Eddy Gnahore la FCSB

Vineri seară, Gnahore s-a întors în România, iar la aeroport a fost așteptat de Marius Ianuli, team managerul de la FCSB. Mijlocașul urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul.

Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, este prudent când vine vorba de noile achiziții și transmite că nu se va grăbi să îl folosească pe Eddy Gnahore. Francezul nu a făcut pregătirea de vară cu formația roș-albastră, iar ultimul meci oficial l-a disputat pe 29 mai, Dinamo - FCSB 1-2, în barajul de Conference League.

"Gnahore? Vom vedea. Orice jucător va veni are nevoie de antrenament pentru a ajunge la nivelul echipei pentru că noi suntem la un alt nivel de pregătire. Sper să fie cât de bine și ei.

Trebuie să vedem cum sunt la partea fizică. Începe campionatul într-o săptămână și ne așteaptă o perioadă foarte grea, cu două meciuri pe săptămână", a spus Marius Baciu, pentru PRO TV.

FCSB va debuta în noul sezon cu un meci contra lui FC Argeș, pe teren propriu, vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, în runda inaugurală din Superliga. Șase zile mai târziu, tot în Ghencea, formația roș-albastră se va duela cu FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League.