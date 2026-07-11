Partida Universitatea Craiova - ”U” Cluj, din Supercupa României, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Felipe Coelho: „Trebuie să avem grijă de partea fizică”

Ambele echipe sunt angrenate în preliminariile cupelor europene, iar Universitatea Craiova vine după succesul 4-1 cu ML Vitebsk din primul din Champions League.

Antrenorul oltenilor a vorbit despre valoarea lui ”U” Cluj și a anunțat că vor fi schimbări în echipa de start a Craiovei pentru meciul din Supercupă, chiar dacă echipa campioană a României este aproape calificată în turul doi din preliminariile Champions League.

„Este un meci important pentru noi, care ne poate aduce încă un trofeu, contra unui adversar dificil, dar încercăm să dăm tot ce avem mai bun.

Trebuie să dovedim pe teren că merităm să câştigăm ceva, dar asta se face doar pe teren. Este important că jucăm alături de suporteri, dar știm că jucăm împotriva unei echipe foarte bune.

Vor fi schimbări, ţinând cont că ne aflăm în debutul sezonului. Trebuie să avem grijă de partea fizică a jucătorilor. E important de menţionat că jucătorii de naţională au venit mai târziu în perioada de pregătire, iar noi am început primii cantonamentul. Nou-veniţii au fost alături de noi doar luna asta şi să luăm în considerare toate aceste aspecte. Sunt foarte fericit cu tot grupul de jucători, iar acum trebuie să concurăm, pentru că urmează luni importante şi trebuie să ne ocupăm de partea fizică a jucătorilor.

De când am venit aici nu am simţit presiune. Sunt norocos că antrenez aceşti jucători, am încredere în ei şi simt că este reciproc. Cu fereastra de transferuri deschisă, asta e una dintre cele mai grele perioade pentru un antrenor, că nu ştii când poţi pierde un jucător”, a declarat antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho.

Edi Iordănescu, reverență în fața unui club din Superliga: ”Merită respect! Performanța lor e de necontestat”

Edward Iordănescu, fost internațional român, a vorbit despre sezonul oltenilor și a evidențiat că echipa de pe ”Ion Oblemenco” merită să fie lăudată pentru cum a gestionat stagiunea precedentă.

”Craiova merită respect pentru sezonul pe care l-a avut și pentru eforturile făcute. Vorbim despre ani în care s-a lucrat profesionist, s-au făcut eforturi financiare, iar rezultatele au fost pe măsură, după mult timp. S-a făcut o selecție foarte bună, cu jucători experimentați, mulți dintre ei fiind și internaționali.

Performanța din sezonul trecut este de necontestat. Să sperăm că vor avea continuitate și că vor reuși să lege performanțele inclusiv la nivel internațional.

Nu va fi ușor, va fi un drum greu, dar cred că, indiferent de competiția în care vor evolua, simpla prezență acolo va fi un succes. Am încredere și am văzut că încearcă să se întărească şi să facă în continuare eforturi financiare, ceea ce este de lăudat”, a spus Iordănescu, potrivit orangesport.