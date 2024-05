"Cine e cel mai bun analist TV din România?" Gardoș a răspuns fără ezitare 

Mulți foști fotbaliști au devenit în ultimii ani analiști sportivi la diferite televiziuni sau la publicațiile online. Unii s-au axat pe noua meserie, alții au un job 'sezonier' în studio până când își găsesc un nou contract de antrenor.

Florin Gardoș și analiștii sportivi din televiziuni

Florin Gardoș, fost fotbalist în Premier League, cochetează de mai mult timp cu rolul de analist sportiv și are discursuri pertinente, mereu argumentate solid. Tip care spune exact ceea ce gândește - laudă când trebuie să o facă și critică când trebuie să critice -, sătmăreanul în vârstă de 35 de ani a fost provocat recent pe o temă care stârnește multe reacții: "Cine e cel mai bun analist pe teme de fotbal" din România.

“Îmi place acum ca analist, dar pe termen lung nu vreau s-o mai fac, vreau să mă implic mai direct în fotbal“, a spus fostul stoper de la Southampton. "Care e cel mai bun analist TV în opinia ta?", a mai fost întrebat Gardoș, la podcastul Business Philosophy. Gardoș a dat numele unui component esențial din Generația de Aur. “Îmi place de… domnul Ilie Dumitrescu“. Dumitrescu e în prezent analist sportiv la televiziunea Digisport.

Florin Gardoș și... botezul

Sătmăreanul campion cu formația lui Gigi Becali s-a implicat în ultimii ani în domeniul imobilialelor, merge la sală constant împreună cu fostul său coleg și mereu prieten Lukasz Szukala și mai joacă din când în când fotbal la sintetic. Tot la emisiunea mai sus amintită, Florin Gardoș a rememorat un moment clasic în sporturile de echipă, 'botezul'.

Gardoș și-a amintit de episoidul în care a fost bătut cu papuci în cap și despre momentul când a fost obligat... să le cânte colegilor din vestiar. “În Anglia am avut celebrul botez din Vest, în care îți alegi un cântec și trebuie să cânți de față cu ceilalți. Am mai prins când eram copil, la seniori.

Am mai prins și d-aia cu bătaie, dar am avut noroc că era cu papucii. Am avut noroc că nu a fost cu ghetele cu crampoane. Au venit băieții în camera peste mine și mi-au dat niște papuci în cap”, a încheiat Gardoș.

Florin Gardoș, fost jucător în Premier League

Fostul fundaș a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, Steaua București, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni.

În momentul în care Gigi Becali l-a cedat în Anglia, cota lui Gardoș pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, era de 6 milioane de euro. În momentul în care s-a retras, fostul fotbalist valora 350.000 euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Steaua București (n.r. actuala FCSB), 122, unde s-a impus pe tabela de marcaj de patru ori și a pasat decisiv în două situații, în cele aproape 9.800 de minute în tricoul "roș-albaștrilor".