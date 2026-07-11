EXCLUSIV Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: "Poate îi dăm șansa"

Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: &quot;Poate îi dăm șansa&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a încheiat cantonamentul din Olanda, a revenit în țară, iar săptămâna viitoare va lua startul în noul sezon din Superliga.

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În această vară, FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru, vândut în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise. Bucureștenii trebuie acum să își numească un nou căpitan, iar antrenorul Marius Baciu anunță că se gândește să organizeze inclusiv un vot pentru a vedea și părerea vestiarului.

Marius Baciu: "Poate îi dăm șansa unui tânăr să fie căpitan la FCSB"

Pe lângă veteranii din vestiar, precum Florin Tănase, Risto Radunovic sau Juri Cisotti, Marius Baciu anunță că se gândește să treacă pe lista căpitanilor și un jucător tânăr, "care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie". O variantă ar putea fi Octavian Popescu (23 de ani), jucător în care antrenorul își pune mari speranțe după anii mai puțin buni de la FCSB.

"Căpitani vor fi doi-trei jucători. Ne gândim. Am discutat cu MM și cu toți. Vrem să le dăm responsabilitatea jucătorilor și cred că va fi și un vot, să vedem părerea vestiarului. Noi avem părerea noastră și vrem trei jucători care să reprezinte vestiarul.

Favoriți sunt jucătorii care au state vechi la echipă: Tănase, Risto Radunovic, care are și el peste 6 ani aici, Cisotti, Mihai Popescu. Oricare poate să fie. Poate îi dăm șansa unui jucător tânăr, pentru că eu obișnuiesc lucrul ăsta. Să motivăm un jucător care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie. Poate chiar căpitanii vor propune lucrul ăsta, să dăm încredere unui jucător", a spus Marius Baciu, într-un interviu pentru PRO TV.

Așa cum Sport.ro a scris, veteranul Vali Crețu (37 de ani) s-ar putea regăsi și el pe lista căpitanilor de la FCSB.

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Marius Baciu: "Tavi Popescu nu are cum să uite fotbalul"

În cadrul aceluiași interviu, Marius Baciu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Popescu, jucătorul de la care se așteaptă să revină la forma din urmă cu câțiva ani.

”Tavi Popescu, de când am venit eu, nu am ce să-i reproșez. Absolut nimic! Chiar înainte de meci am avut niște discuții cu el. I-am dat toată încrederea, e un jucător important pentru noi.

Nu ai cum să uiți fotbalul, e tânăr. Sunt tineri care nu joacă tineri sau nu fac un sport și au momente când se mai pierd, așa, în anumite lucruri.

El s-a ridicat la un nivel foarte bun, s-a pregătit foarte bine, la fel ca ceilalți colegi. Eu sper să fie foarte bine și în campionat și să aibă continuitate în lucruri bune și lucruri bune pentru echipă.

Și așa e imposibil să nu iasă în evidență”, a spus Marius Baciu.

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