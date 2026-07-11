În această vară, FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru, vândut în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise. Bucureștenii trebuie acum să își numească un nou căpitan, iar antrenorul Marius Baciu anunță că se gândește să organizeze inclusiv un vot pentru a vedea și părerea vestiarului.

Marius Baciu: "Poate îi dăm șansa unui tânăr să fie căpitan la FCSB"

Pe lângă veteranii din vestiar, precum Florin Tănase, Risto Radunovic sau Juri Cisotti, Marius Baciu anunță că se gândește să treacă pe lista căpitanilor și un jucător tânăr, "care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie". O variantă ar putea fi Octavian Popescu (23 de ani), jucător în care antrenorul își pune mari speranțe după anii mai puțin buni de la FCSB.

"Căpitani vor fi doi-trei jucători. Ne gândim. Am discutat cu MM și cu toți. Vrem să le dăm responsabilitatea jucătorilor și cred că va fi și un vot, să vedem părerea vestiarului. Noi avem părerea noastră și vrem trei jucători care să reprezinte vestiarul.

Favoriți sunt jucătorii care au state vechi la echipă: Tănase, Risto Radunovic, care are și el peste 6 ani aici, Cisotti, Mihai Popescu. Oricare poate să fie. Poate îi dăm șansa unui jucător tânăr, pentru că eu obișnuiesc lucrul ăsta. Să motivăm un jucător care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie. Poate chiar căpitanii vor propune lucrul ăsta, să dăm încredere unui jucător", a spus Marius Baciu, într-un interviu pentru PRO TV.

Așa cum Sport.ro a scris, veteranul Vali Crețu (37 de ani) s-ar putea regăsi și el pe lista căpitanilor de la FCSB.