Motivul pentru care FCSB întârzie transferul unui atacant: ”Gigi crede că va reuși să îl aducă!”

Roș-albaștrii l-au legitimat până în acest moment doar pe Ronny Labonne, însă în următoarele zile va fi oficializat și transferul lui Eddy Gnahore.

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FCSB așteaptă și un atacant, iar Mihai Stoica a anunțat care mai este situația în compartimentul ofensiv. Oficialul fostei campioane a dezvăluit că în momentul de față se așteaptă pentru a se vedea care va fi deznodământul în cazul lui Denis Drăguș, atacantul pe care Gigi Becali îl vrea cu ardoare la echipă.

Finanțatorul de la FCSB este convins că va reuși să îl transfere pe Denis Drăguș de la Trabzonspor, motiv pentru care Mihai Stoica nu vrea să grăbească transferul altui atacant central.

În ceea ce privește nemulțumirea suporterilor, Mihai Stoica a explicat că nu vrea să mai aducă la echipă jucători de umplutură.

”Avem lansate două oferte pentru doi atacanți lateral. Vrem și un atacant central, dar trebuie să vedem situația lui Denis Drăguș. Gigi îl vrea și crede că va reuși să-l aducă. Dacă nu va reuși, sper să știm cât mai repede ca să ne putem mișca.

La un atacant lateral e mai complicat, dar la celălalt suntem foarte aproape. Așteptăm să vedem situația lui Drăguș, așa cum cred că așteaptă și el. Cu Drăguș nu am purtat eu nicio discuție.

În momentul în care am un număr 9 care costă un milion și jumătate cu care se poate încheia afacerea, dacă vine și Drăguș este o cheltuială care nu se justifică... Prefer să mă înjure lumea că nu au venit jucători.

Am mai spus-o și o repet. Poți să iei mulți jucători liberi, sunt foarte mulți. Când te uiți la un jucător care e cel mai bun la echipa lui și n-are clauză sau are clauză mare, negocierile durează.

Perioada de transferuri e până în septembrie. Ideal e să ai în pregătire tot lotul, dar nu se poate. A, doar dacă vrei să aduci jucători de umplutură. Nu vrem să aducem de umplutură. Am avut foarte mult balast, cu tot respectul, dar am avut.

În momentul acesta, 9 jucători de bază au făcut pregătirea cu echipa și s-au pregătit bine: portarul, cei 4 apărători, indiferent în ce formulă vrei să joci, Tănase, Cisotti, Octavian Popescu, Bîrligea. O să mai vină și Miculescu și noile transferurile. Așa se pune problema”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.