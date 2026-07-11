Va primi un salariu de patru ori mai mare decât la Celta Vigo

Deși era dat ca și transferat în Serie A, fiind curtat insistent de Juventus, Napoli, Inter Milano și AC Milan, Oscar Mingueza va ajunge în Premier League. Agenții jucătorului, care e liber de contract după ce i-a expirat contractul cu Celta Vigo, s-au înțeles cu Crystal Palace, pentru un salariu de aproape patru ori mai mare decât avea pe Balaidos, urmând să primească aproximativ 4 milioane de euro pe an.

În sezonul trecut, Mingueza, Ionuț Radu &co. au terminat pe locul al șaselea în La Liga, au părăsit Copa del Rey în "16"-imile de finală (2-2, 0-3 d.l.d. cu Albacete) și au ajuns până în sferturile de finală ale Europa League (0-3, 1-3 cu Freiburg). Transferul lui Mingueza ar putea însemna că Maxence Lacroix are liber pentru un transfer la Chelsea.

A fost coleg cu Messi, Busquets, Griezmann și Dembele la Barcelona

Oscar Mingueza Garcia (27 de ani / 184 cm) este născut la Santa Perpetua de Mogoda (Catalonia) și a fost junior la cluburile UCF Santa Perpetua și FC Barcelona (La Masia). La nivel de seniori a jucat pentru FC Barcelona B (2018-2021), FC Barcelona (2020-2022) și Celta Vigo (2022-2026). Are selecții pentru Spania U21 (3), Spania U23 (3), Spania (4) și Catalonia (2).

În palmaresul său se găsesc Copa del Rey (2020-2021), UEFA Youth League (2017-2018), medalia de argint la JO 2020, finala UEFA Nations League (2024-2025) și includerea în The Athletic - La Liga Team of the Season (2024-2025) și UEFA Europa League Team of the Season (2025-2026). Poate evolua ca fundaș dreapta, fundaș central și mijlocaș dreapta și este cotat la 18 milioane de euro.

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