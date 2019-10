Un antrenor din LIGA 1 sare in apararea CFR-ului! "Nu o sa isi mai aduca nimeni aminte. Pentru imaginea Romaniei este important ca am castigat"

CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Rennes cu 1-0.

Clujenii au obtinut o victorie foarte importanta in Franta si spera la o calificare in primavara europeana.

In ciuda rezultatului, meciul facut de CFR nu a fost unul foarte bun. Baietii lui Dan Petrescu au jucat tot meciul cu un om in plus, dupa ce portarul lui Rennes a fost eliminat in minutul 5. Ciprian Deac a reusit sa deschida scorul in minutul 9 dintr-o lovitura libera de la marginea careului. Mai mult, francezii au avut si un penalty ratat si aproape toata repriza secunda au jucat cu doi oameni in minus, mijlocasul Camavinga fiind eliminat si el in minutul 46. In minutul 82, CFR Cluj a fost sanctionata la randul ei cu un cartonas rosu si Susic a fost nevoit sa paraseasca terenul.

Echipa din Gruia a fost contestata pentru evolutia lor, dar antrenorul celor de la Poli Iasi, Mihai Teja este de alta parere.

Mihai Teja: "CFR e acum la un pas de calificare"

"Sincer, pentru imaginea Romaniei este important ca am castigat. Nu stiu cati au vazut meciul, dar am castigat, 3 puncte erau foarte importante, iar CFR e acum la un pas de calificare ceea ce inseamna foarte mult pentru fotbalul romanesc.

Conteaza pentru imaginea de peste ani, nu o sa isi mai aduca nimeni aminte ca nu au putut sa mai dea golul 2 desi jucau in superioritate numerica, ci o sa isi aduca aminte ca CFR a batut la Rennes si s-a calificat in primavara europeana. Cred ca ar trebui sa mai castige un meci ca sa fie 100% acolo", a spus Mihai Teja.

CFR va juca in runda urmatoare din grupele Europa League returul cu cei de la Rennes. Meciul va avea loc pe 7 noiembrie la Cluj.

CLASAMENTUL IN GRUPA CFR-ULUI