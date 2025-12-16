Cosmin Olăroiu s-a oprit cu naționala Emiratelor, în semifinalele FIFA Arab Cup 2025. Înfrângerea suferită în fața Marocului (0-3), națională calificată la Mondiale, a trimis echipa lui Oli în finala mică.

Joi, de la ora 13:00, ora României, vom avea meciul Emirate – Arabia Saudită pentru locul 3 în competiția găzduită de Qatar. Apoi, de la ora 18:00, se va juca finala Iordania – Maroc.

Până să vedem cum se va încheia aventura lui Oli, la FIFA Arab Cup, putem consemna un moment inedit care l-a făcut vedeta rețelelor de socializare. În repriza a doua a meciului cu Maroc de ieri, când echipa sa ataca furibund, în căutarea egalării, Oli a reușit un artificiu tehnic de mare rafinament.

Când mingea a părăsit suprafața de joc, Olăroiu a pasat-o unui jucător de la Emirate cu o execuție superbă, după cum se poate vedea aici. Momentul oferit de selecționerul Emiratelor l-a încântat pe comentatorul meciului, care a exclamat: „Respect, Cosmin!“.

De-a lungul carierei sale de jucător, Oli, mijlocaș defensiv / stoper, a evoluat la Gloria Buzău, Progresul București, Universitatea Craiova, Suwon Bluewings (Coreea de Sud) și JEF United (Japonia). Recent, românul a dezvăluit că o experiență asiatică l-a fermecat, el luând în calcul revenirea în țara care l-a impresionat, când a jucat acolo, acum mulți ani.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

