RENNES - CFR CLUJ 0-1 | "Nu suntem nici Barcelona, nici Real Madrid! Prima reactie a clujenilor dupa victoria chinuita cu Rennes: "Asta e singura explicatie!"

CFR s-a impus in deplasarea din Franta cu Rennes la capatul unui meci nebun. Singurul gol al partidei a fost marcat de Deac in prima repriza. Rennes a evoluat in 9 oameni dupa ce in prima repriza Mendy a vazut cartonasul rosu dupa un fault la Traore. In minutul 26, Niang a ratat un penalty pentru francezi dupa ce a trimis pe langa de la punctul cu var. In debutul reprizei secunde, Camavaniga a vazut si el cartonasul rosu dupa un fault la Omrani. Cu doar 10 minute inainte de final, Susic a vazut al doilea galben si a fost eliminat, clujenii evoluand in 10 oameni. La finalul partidei, directorul sportiv al celor de la CFR, Bogdan Mara, a vorbit despre partida si despre jocul modest practicat de clujeni in repriza a doua.

"Nu prea e fericire ca am reusit sa castigam. A fost o repriza a doua modesta dupa cartonasul rosu luat de Rennes, o repriza a doua in care nu imi explic ce s-a intamplat. Ei au crezut ca victoria e obtinuta, meciul e castigat. O repriza a doua slaba, in prima puteam sa inchidem jocul. Eu cred ca cu ce ramanenm din acest meci este aceasta victorie si cele 3 puncte. Nu a fost ceea ce ne doream, daca jucam bine in repriza a doua si ne egalau, cu ce ramaneam dupa acest meci? Nu suntem nici Barcelona, nici Real Madrid sa dominam adversarul si sa castigam.



A fost un meci din care ramanem cu 3 puncte si 6 puncte in acest moment in Europa League. Ne mentinem sanse de calificare. Inainte sa inceapa aceste meciuri din grupa nimeni nu ne dadea vreao sansa. Cine ne dadea sanse cu Lazio si cu celalate echipe? Este bine ca am castigat desi nu am jucat bine in repriza a doua. Dan va analiza, va discuta cu baietii, al doilea rosu a venit foarte repede in repriza a doua si baietii au crezut ca meciul deja e castigat, eu asa imi explic, e singura explicatie pe care o am. A fost un meci cu suspans pana in ultimul minut. A fot o chestie psihoologica din care jucatorii nu au reusit sa isi revina dupa al doilea cartonas rosu", a declarat Bogdan Mara la Digi.