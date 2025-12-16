Golurile campioanei au fost marcate de Mihai Lixandru și tânărul Alexandru Stoian, succes care o menține pe echipa roș-albastră în cursa pentru play-off.



La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport și a vorbit nu doar despre meci, ci și despre planurile de mercato ale clubului.



Marius Șumudică a propus un transfer la FCSB: „Mi-a spus și Meme de el”



Patronul FCSB a dezvăluit că a fost contactat de Marius Șumudică, dar și de Mihai Stoica, în legătură cu un posibil transfer.



Este vorba despre Joao Lameira, mijlocașul portughez de la Oțelul Galați. Becali a recunoscut că numele fotbalistului i-a fost adus în discuție, însă nu este convins că se potrivește profilului pe care îl caută.



„E Lameira ăsta. Mi-a spus și Meme, mi-a spus și Șumudică de el. M-am uitat la meciul ăsta, nu-mi place. E precis, nu pierde mingea și pasează bine, dar eu vreau un mijlocaș care să facă progresie cu mingea la picior. Vreau un jucător care să rupă liniile, un fel de Malcom, dar care să nu se încurce în minge”, a declarat Gigi Becali.



După victoria cu Slobozia, FCSB a ajuns la 28 de puncte și se află la doar două lungimi de zona de play-off. Oțelul Galați ocupă locul 6, ultimul care asigură calificarea, cu 30 de puncte.



În acest sezon, Joao Lameira a bifat 17 meciuri pentru Oțelul Galați, reușind 3 goluri și 2 pase decisive. Mijlocașul este cotat la 750.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



Pe Lameira îl vom putea urmări sâmbătă, 20 decembrie, când Oțelul Galați va întâlni „acasă” nou-promovata FC Argeș. Cele două echipe își vor da întâlnire pe stadionul „Oțelul” din Galați, nu mai devreme de ora 17:00.



