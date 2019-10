CFR CLUJ - CRAIOVA 2-0 | "CFR a vrut mai mult victoria!" Explicatia lui Piturca dupa inca o infrangere suferita pe banca oltenilor! Antrenorul Craiovei: "Continuam lupta"

Din articol Andrei Ivan explica motivele infrangerii

CFR Cluj a invins-o pe Craiova pe teren propriu.

Campioana Romaniei a invins-o pe Craiova prin golurile marcate de Traore si Omrani. Jocul Craiovei nu a fost deloc solid, oltenii nefiind un adevarat pericol pentru echipa lui Dan Petrescu. Craiova a facut cadou cele doua goluri, care au fost marcate din greseli de aparare ale alb-albastrilor. Infrangerea este si mai dureroasa, cu cat pe 21 octombrie se implineste un an de la moartea lui Ilie Balaci. Jucatorii Craiovei au iesit pe teren cu tricouri imprimate cu fata fostei legende.

"Nu cred ca am terminat in genunchi, daca luam goluri de maniera asta si faci cadou CFR-ului, te executa. Felicitari lor, au meritat, si-au dorit mai mult ca noi si au inscris. Daca nu inscriem, nu putem avea pretentii.

Mesajul din vestiar trebuie sa se inteleaga prin ce faci in teren. Meciul se indrepta spre 0-0, dar cand ai mingea in posesie si gresesti... Asta e istoricul acestui joc, am pierdut, gata.

Chiar daca ne-au lipsit cei mai buni doi jucatori, nu putem da vina pe asta. Tot lotul e valoros, indiferent de absenti, trebuie sa ne descurcam. Am constatat ca in a doua repriza, CFR si-a dorit victoria mai mult ca noi.

Sunt multumit de aparare, Matel a avut o interventie excelenta, Zakaric a avut un meci bun, dar altul ii este potentialul.

Trebuie sa muncim, sa ajungem sa jucam si noi ca CFR-ul si sa ne punem amprenta asupra campionatului. Sa fii acum pe locul 1 nu inseamna nimic, la sfarsitul campionantului se numara punctele. Sunt meciuri de jucat in continuare, suntem interesati sa accedem in play-off.

Am venit sa luptam la titlu. Daca am luat bataie si am fost invinsi, nu inseamna ca renuntam. Era importanta o victorie pentru Ilie Balaci. Un jucator ca el se naste rar", a spus Victor Piturca dupa meci.

Andrei Ivan explica motivele infrangerii

Andrei Ivan a fost unul dintre cei mai slabi oameni de pe teren. Atacantul a vorbit dupa meci si s-a aratat dezamagit de rezultatul obtinut.

"Infrangere dureroasa. Cotninuam la fel in meciul cu Viitorul, vrem sa facem meciuri bune. Am facut o prima repriza foarte buna, am cazut mental dupa ce au inscris. Trebuia sa castigam astazi pentru domnul Ilie Balaci. Maine avem recuperare, facem antrenamente bune si speram sa castigam la Clinceni.

Nu este presiune mare, astazi nu ne-am regasit in cea de-a doua repriza. Noi jucam fiecare meci sa castigam, asa a fost sa fie astazi. Trebuie sa imi revin, nu m-am simtit bine de cand am venit. Ma pregatesc din greu sa ajung cum eram inainte", a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.