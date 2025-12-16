Levski Sofia o duce foarte bine în acest sezon atât în campionat, cât și în Cupă.

Trupa din capitala Bulgariei este lider în prima ligă și ar putea sparge astfel ”monopolul” lui Ludogoreț Razgrad, care a câștigat 14 titluri consecutive de campioană, din 2012 până în 2025.

În Cupă, Levski s-a calificat în sferturi după un 3-0 lejer cu Vitoșa Bistrița (Rumen Gyonov 11 - autogol, Radoslav Kirilov 51 și Marin Petkov 64), dar meciul a intrat în istoria recentă a fotbalului bulgar prin faptul că echipa din Sofia a trimis nu mai puțin de cinci șuturi în bară!

