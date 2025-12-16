VIDEO Record! Câte șuturi în bară a trimis Levski Sofia în meciul cu Bistrița Bulgariei

Statistică inedită în partida de la sud de Dunăre.

Levski Sofia o duce foarte bine în acest sezon atât în campionat, cât și în Cupă.

Trupa din capitala Bulgariei este lider în prima ligă și ar putea sparge astfel ”monopolul” lui Ludogoreț Razgrad, care a câștigat 14 titluri consecutive de campioană, din 2012 până în 2025.

În Cupă, Levski s-a calificat în sferturi după un 3-0 lejer cu Vitoșa Bistrița (Rumen Gyonov 11 - autogol, Radoslav Kirilov 51 și Marin Petkov 64), dar meciul a intrat în istoria recentă a fotbalului bulgar prin faptul că echipa din Sofia a trimis nu mai puțin de cinci șuturi în bară!

”Ceva ce nu s-a mai întâmplat în existența <<albaștrilor>> de când au apărut statisticile pentru fiecare meci”, a notat publicația locală TopSport.

În octombrie 2019 a mai fost ceva asemănător, când, într-un 2-0 cu Dunav Ruse, Levski a nimerit barele porții adverse ”doar” de patru ori.

Clasamentul din prima ligă a Bulgariei, cu Levski lider după 19 etape și campioana eternă Ludogoreț doar pe locul 3

Clasamente oferite de Sofascore

Foto și video: Levski Sofia

