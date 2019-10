RENNES - CFR CLUJ 0-1 | "Daca continuam asa, in urmatoarele meciuri facem 0 puncte si dam 0 goluri!" Dan Petrescu trage un semnal dupa victoria din meciul cu Rennes: "Sunt suparat pe jucatori!"

CFR s-a impus in deplasarea din Franta cu Rennes la capatul unui meci nebun. Singurul gol al partidei a fost marcat de Deac in prima repriza. Rennes a evoluat in 9 oameni dupa ce in prima repriza Mendy a vazut cartonasul rosu dupa un fault la Traore. In minutul 26, Niang a ratat un penalty pentru francezi dupa ce a trimis pe langa de la punctul cu var. In debutul reprizei secunde, Camavaniga a vazut si el cartonasul rosu dupa un fault la Omrani. Cu doar 10 minute inainte de final, Susic a vazut al doilea galben si a fost eliminat, clujenii evoluand in 10 oameni. La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre partida si a analizat prestatia elevilor sai.

"Noi avem doua rezultate din 3, am inceput bine, am avut ocazia cu Traore, ei erau in 10, am avut niste ocazii foarte mari, avut si ei ocaziile lor. Stiam ca Susic are galben si risca al doilea galben. Repriza a doua a fost foarte slaba, nu stiu daca meritam victoria, eu sunt suparat pe jucatori, nu meritam sa castigam. Am avut foarte mare noroc. Daca jucam asa in urmatoarele meciuri, facem 0 puncte, dam 0 goluri, nu avem nicio sansa. Nu m-a multumit niciun jucator astazi, acum am inteles de ce Rennes a batut-o pe PSG de 2 ori in ultimele 3 luni. Eu zic ca asta a fost cel mai greu meci. Mi-as dori si eu un astfel de public ca cel de aici. E mai bine sa castigi asa jucand prost, astazi cei de la Rennes au avut un entuziasm fantastic", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.